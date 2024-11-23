24 ноября графики отключений электроэнергии будут действовать всего 4 часа
Категория
Экономика
Дата публикации

24 ноября графики отключений электроэнергии будут действовать всего 4 часа

Энергосистема
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Источник:  Укрэнерго

Укрэнерго обнародовало графики отключений электроэнергии по стране на 24 ноября.

Главные тезисы

  • 24 ноября электроэнергию в Украине будут отключать всего на 4 часа по графику отключений.
  • Повреждение энергообъектов в результате атаки российских войск привело к необходимости ограничения потребления электроэнергии.
  • Укрэнерго проводит аварийно-восстановительные работы для возвращения электроснабжения в рабочее состояние.

24 ноября свет будут выключать на 4 часа

Графики почасовых отключений электроэнергии 24 ноября будут действовать с 14:00 до 18:00, отключать одну очередь потребителей.

Об этом Укрэнерго сообщило в Фейсбуке.

Отмечается, что потребность ограничить потребление электроэнергии обусловлена повреждением энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки, которую российские войска осуществили 17 ноября.

В Укрэнерго подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поврежденное оборудование в работу.

Внимание! В течение суток объем применения ограничений может быть изменен. Актуальную информацию узнайте на сайте или на официальных страницах вашего облэнерго.

Не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику, призывали в компании.

Зеленский отреагировал на масштабную атаку РФ на Украину

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, за ночь и утро 17 ноября российские оккупанты применили дроны разных типов, в частности "Шахеды", крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты "Цирконы", "Искандеры" и "Кинжалы".

В общей сложности около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков.

Владимир Зеленский добавил, что сейчас обесточены районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий атаки.

Президент также поблагодарил противовоздушную оборону — зенитные войска, пилоты F-16, "сушки" и МиГи, мобильные огневые группы, РЭБ.

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