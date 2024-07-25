26 липня графіки відключення світла в Україні діятимуть з 5-ої ранку
Категорія
Економіка
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26 липня графіки відключення світла в Україні діятимуть з 5-ої ранку

Світло
Джерело:  Укренерго

Графіки погодинних відключень електроенергії 26 липня діятимуть із 05:00 до кінця доби.

Головні тези:

  • Графіки відключення електроенергії в Україні діятимуть з 5:00 ранку 26 липня до кінця доби у 1-2 черги.
  • Споживання електроенергії знизилося через спеку, що призвело до обмежень з 16:00 до 22:00 в попередні дні.
  • Дефіцит потужності зменшився, допомагають сонячна погода та збільшення виробництва на сонячних електростанціях.
  • Укренерго розділило споживачів на 6 черг, де застосовуються обмеження. Інформацію щодо графіків можна знайти на сайтах обленерго.
  • Компанія підкреслила, що відсутність експорту електроенергії є однією з характеристик енергетичної ситуації.

Графіки відключення світла працюватимуть у 1-2 черги

Про це повідомила Група ДТЕК.

За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра застосовуватимуться з 05:00 і до кінця доби.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", з 5:00 до 13:00; з 18:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень.

З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 — дві черги відключень.

Споживання електроенергії в Україні знизилось

Через спадання спеки 25 липня обмеження прогнозуються з 16:00 до 22:00.

Сьогодні, 25 липня, застосування заходів обмеження прогнозується лише в години вечірнього максимуму споживання — з 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень. Причина — комплексна: спека спала і споживання електрики в Україні знизилось.

Зазначається, що станом на ранок 25 липня споживання на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга, 18 липня. При цьому зменшився і дефіцит потужності — з ремонту повернувся в роботу блок на одній з атомних станцій, а сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях.

В Укренерго нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше, ніж три черги графіків — обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень в кожному регіоні можна подивитися на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

У компанії також наголосили, що експорт електроенергії не відбувається і не передбачається.

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