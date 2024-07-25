26 липня графіки відключення світла в Україні діятимуть з 5-ої ранку

Графіки погодинних відключень електроенергії 26 липня діятимуть із 05:00 до кінця доби.
Головні тези:
- Графіки відключення електроенергії в Україні діятимуть з 5:00 ранку 26 липня до кінця доби у 1-2 черги.
- Споживання електроенергії знизилося через спеку, що призвело до обмежень з 16:00 до 22:00 в попередні дні.
- Дефіцит потужності зменшився, допомагають сонячна погода та збільшення виробництва на сонячних електростанціях.
- Укренерго розділило споживачів на 6 черг, де застосовуються обмеження. Інформацію щодо графіків можна знайти на сайтах обленерго.
- Компанія підкреслила, що відсутність експорту електроенергії є однією з характеристик енергетичної ситуації.
Графіки відключення світла працюватимуть у 1-2 черги
Про це повідомила Група ДТЕК.
Як повідомляє НЕК "Укренерго", з 5:00 до 13:00; з 18:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень.
З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 — дві черги відключень.
Споживання електроенергії в Україні знизилось
Через спадання спеки 25 липня обмеження прогнозуються з 16:00 до 22:00.
Зазначається, що станом на ранок 25 липня споживання на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга, 18 липня. При цьому зменшився і дефіцит потужності — з ремонту повернувся в роботу блок на одній з атомних станцій, а сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях.
В Укренерго нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше, ніж три черги графіків — обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень в кожному регіоні можна подивитися на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.
У компанії також наголосили, що експорт електроенергії не відбувається і не передбачається.
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