26 липня графіки відключення світла в Україні діятимуть з 5-ої ранку

Графіки відключення світла працюватимуть у 1-2 черги

Про це повідомила Група ДТЕК.

За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра застосовуватимуться з 05:00 і до кінця доби. Поширити

Як повідомляє НЕК "Укренерго", з 5:00 до 13:00; з 18:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень.

З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 — дві черги відключень.

Споживання електроенергії в Україні знизилось

Через спадання спеки 25 липня обмеження прогнозуються з 16:00 до 22:00.

Сьогодні, 25 липня, застосування заходів обмеження прогнозується лише в години вечірнього максимуму споживання — з 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень. Причина — комплексна: спека спала і споживання електрики в Україні знизилось. Поширити

Зазначається, що станом на ранок 25 липня споживання на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга, 18 липня. При цьому зменшився і дефіцит потужності — з ремонту повернувся в роботу блок на одній з атомних станцій, а сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях.

В Укренерго нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше, ніж три черги графіків — обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень в кожному регіоні можна подивитися на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

У компанії також наголосили, що експорт електроенергії не відбувається і не передбачається.