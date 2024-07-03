Графіки відключень світла. Відомі дати суттєвого поліпшення ситуації

За попередніми даними, уже у 20-х числах липня з ремонтів планують вивести частину генерації електрики. Після цього відбудеться суттєве пом'якшення графіків відключень.

Укренерго обіцяє покращення ситуації з електрикою уже найближчими тижнями

Такою інформацією поділився радник Прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

За його словами, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені через зростання внутрішнього споживання у спеку.

Юрій Бойко нагадав про нещодавній прогноз енергетиків, згідно з яким червень та липень будуть найважчим в енергосистемі.

На жаль, дива не сталося. Температура — ви самі бачите, яка. Це призвело до більшого навантаження в системі, а відповідно — до значних обмежень… Не кожен день ми максимальний обсяг електроенергії імпортуємо. В останні дні цей обсяг знизився. Але НЕК «Укренерго», добирає до цього максимального рівня шляхом залучення аварійної допомоги від наших сусідів, активуючи відповідні запити, — заявив він. Поширити

Попри це, після 20-х чисел липня ситуація повинна різко змінитися.

Насамперед це пов’язано з тим, що відбудеться плановий вихід в роботу з ремонтів низки генеруючих установок.

Після цього, як відомо, з'явиться додаткова потужність в системі, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

За його словам, дефіцит залишиться, але він буде суттєво меншим, ніж зараз.

Уряд шукає шляхи розв’язання проблем з електрикою

За словами українського лідера Володимира Зеленського, Кабмін наразі активно працює над отриманням згоди з боку ЄС з питання збільшення імпорту електроенергії в Україну.

Окрім того, наголошується, що ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо Росія повністю припинить обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 3 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби, більшу частину якої обмежуватимуть три черги відключень одночасно.