Графіки відключень світла. Відомі дати суттєвого поліпшення ситуації

За попередніми даними, уже у 20-х числах липня з ремонтів планують вивести частину генерації електрики. Після цього відбудеться суттєве пом'якшення графіків відключень.
Головні тези:
- Влада України активно працює над збільшенням імпорту електроенергії та розв'язанням проблем з її доступністю.
- Попередні плани передбачають покращення ситуації в електромережах після планових ремонтів АЕС та зміни погодних умов.
- Графіки відключень світла, що застосовуватимуться протягом дня, підлягають постійним змінам.
Укренерго обіцяє покращення ситуації з електрикою уже найближчими тижнями
Такою інформацією поділився радник Прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.
За його словами, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені через зростання внутрішнього споживання у спеку.
Юрій Бойко нагадав про нещодавній прогноз енергетиків, згідно з яким червень та липень будуть найважчим в енергосистемі.
Попри це, після 20-х чисел липня ситуація повинна різко змінитися.
Насамперед це пов’язано з тим, що відбудеться плановий вихід в роботу з ремонтів низки генеруючих установок.
Після цього, як відомо, з'явиться додаткова потужність в системі, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.
За його словам, дефіцит залишиться, але він буде суттєво меншим, ніж зараз.
Уряд шукає шляхи розв’язання проблем з електрикою
За словами українського лідера Володимира Зеленського, Кабмін наразі активно працює над отриманням згоди з боку ЄС з питання збільшення імпорту електроенергії в Україну.
Окрім того, наголошується, що ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.
Як уже згадувалося раніше, 3 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби, більшу частину якої обмежуватимуть три черги відключень одночасно.
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