Графики отключения света. Известны даты существенного улучшения ситуации
Категория
Украина
Дата публикации

Графики отключения света. Известны даты существенного улучшения ситуации

свет в городе
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По предварительным данным, уже в 20-х числах июля из ремонтов планируют вывести часть генерации электричества. После этого можно ждать на существенное смягчение графиков отключений.

Главные тезисы

  • Власти Украины активно работают над увеличением импорта электроэнергии и решением проблем с ее доступностью.
  • Новые планы предполагают улучшение ситуации в электросетях после плановых ремонтов АЭС и изменения погодных условий.
  • Графики отключений света, применяемые в течение дня, подлежат постоянным изменениям.

Укрэнерго обещает улучшение ситуации с электричеством уже в ближайшие недели

Такой информацией поделился советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко.

По его словам, возможности соседних европейских государств по импорту электроэнергии в Украину сейчас ограничены из-за роста внутреннего потребления в жару.

Юрий Бойко напомнил о недавнем прогнозе энергетиков, согласно которому июнь и июль будут самым тяжелым в энергосистеме.

К сожалению, чуда не произошло. Температура — вы сами видите какая. Это привело к большей нагрузке в системе, а соответственно — к значительным ограничениям… Не каждый день мы максимальный объем электроэнергии импортируем. В последние дни этот объем снизился. Но НЭК «Укрэнерго» подбирает до этого максимального уровня путем привлечения аварийной помощи от наших соседей, активируя соответствующие запросы, — заявил он.

Несмотря на это после 20-х чисел июля ситуация должна резко измениться.

Прежде всего, это связано с тем, что состоится плановый выход в работу из ремонта ряда генерирующих установок.

После этого, как известно, появится дополнительная мощность в системе, что приведет к значительному смягчению графиков.

По его словам, дефицит останется, но он будет существенно меньше, чем сейчас.

Правительство ищет пути решения проблем с электричеством

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, Кабмин активно работает над получением согласия со стороны ЕС по вопросу увеличения импорта электроэнергии в Украину.

Кроме того, указано, что ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если Россия полностью прекратит обстрелы энергетики, то возобновить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично, — сказано в сообщении.

Как уже упоминалось ранее, 3 июля графики отключений света будут применяться в течение всех суток.

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