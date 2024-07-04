Графики отключения света. Известны даты существенного улучшения ситуации

По предварительным данным, уже в 20-х числах июля из ремонтов планируют вывести часть генерации электричества. После этого можно ждать на существенное смягчение графиков отключений.
Главные тезисы
- Власти Украины активно работают над увеличением импорта электроэнергии и решением проблем с ее доступностью.
- Новые планы предполагают улучшение ситуации в электросетях после плановых ремонтов АЭС и изменения погодных условий.
- Графики отключений света, применяемые в течение дня, подлежат постоянным изменениям.
Укрэнерго обещает улучшение ситуации с электричеством уже в ближайшие недели
Такой информацией поделился советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко.
По его словам, возможности соседних европейских государств по импорту электроэнергии в Украину сейчас ограничены из-за роста внутреннего потребления в жару.
Юрий Бойко напомнил о недавнем прогнозе энергетиков, согласно которому июнь и июль будут самым тяжелым в энергосистеме.
Несмотря на это после 20-х чисел июля ситуация должна резко измениться.
Прежде всего, это связано с тем, что состоится плановый выход в работу из ремонта ряда генерирующих установок.
После этого, как известно, появится дополнительная мощность в системе, что приведет к значительному смягчению графиков.
По его словам, дефицит останется, но он будет существенно меньше, чем сейчас.
Правительство ищет пути решения проблем с электричеством
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, Кабмин активно работает над получением согласия со стороны ЕС по вопросу увеличения импорта электроэнергии в Украину.
Кроме того, указано, что ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.
Как уже упоминалось ранее, 3 июля графики отключений света будут применяться в течение всех суток.
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