26 июля графики отключения света в Украине будут действовать с 5-ти утра
Категория
Экономика
Дата публикации

26 июля графики отключения света в Украине будут действовать с 5-ти утра

Свет
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Источник:  Укрэнерго

Графики почасовых отключений электроэнергии 26 июля будут действовать с 05:00 до конца суток.

Главные тезисы

  • Графики отключения света в Украине будут действовать с 26 июля с 05:00 до конца суток.
  • Потребление электроэнергии снизилось из-за жары, что привело к ограничениям на предыдущих днях.
  • Дефицит мощности снизился благодаря солнечной погоде и увеличению производства на солнечных электростанциях.
  • Укрэнерго разделило потребителей на 6 очередей для применения ограничений.
  • Информацию о графиках отключений можно найти на сайтах облэнерго. Экспорт электроэнергии не производится.

Графики отключения света будут работать в 1-2 очереди

Об этом сообщила Группа ДТЭК.

По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 05:00 и до конца суток.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", с 5:00 до 13:00; с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений.

С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 — две очереди отключений.

Потребление электроэнергии в Украине снизилось

Из-за убыли жары 25 июля ограничения прогнозируются с 16:00 до 22:00.

Сегодня, 25 июля, применение мер ограничения прогнозируется только в часы вечернего максимума потребления — с 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. Причина комплексная: жара спала и потребление электричества в Украине снизилось.

Отмечается, что по состоянию на утро 25 июля потребление на 6% меньше его прогнозируемого уровня (без учета ограничений) на утро четверга, 18 июля. При этом уменьшился и дефицит мощности — по ремонту вернулся в работу блок на одной из атомных станций, а солнечная погода и умеренная температура способствуют увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях.

В Укрэнерго напомнили, что потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения. Если применено более трех очередей графиков — ограничения распространяются на большее количество потребителей. Информацию о графиках отключений в каждом регионе можно посмотреть на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.

В компании также подчеркнули, что экспорт электроэнергии не производится и не предполагается.

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