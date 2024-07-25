26 июля графики отключения света в Украине будут действовать с 5-ти утра

Графики отключения света будут работать в 1-2 очереди

Об этом сообщила Группа ДТЭК.

По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 05:00 и до конца суток. Поделиться

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", с 5:00 до 13:00; с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений.

С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 — две очереди отключений.

Потребление электроэнергии в Украине снизилось

Из-за убыли жары 25 июля ограничения прогнозируются с 16:00 до 22:00.

Сегодня, 25 июля, применение мер ограничения прогнозируется только в часы вечернего максимума потребления — с 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. Причина комплексная: жара спала и потребление электричества в Украине снизилось. Поделиться

Отмечается, что по состоянию на утро 25 июля потребление на 6% меньше его прогнозируемого уровня (без учета ограничений) на утро четверга, 18 июля. При этом уменьшился и дефицит мощности — по ремонту вернулся в работу блок на одной из атомных станций, а солнечная погода и умеренная температура способствуют увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях.

В Укрэнерго напомнили, что потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения. Если применено более трех очередей графиков — ограничения распространяются на большее количество потребителей. Информацию о графиках отключений в каждом регионе можно посмотреть на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.

В компании также подчеркнули, что экспорт электроэнергии не производится и не предполагается.