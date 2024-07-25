26 июля графики отключения света в Украине будут действовать с 5-ти утра

Графики почасовых отключений электроэнергии 26 июля будут действовать с 05:00 до конца суток.
Главные тезисы
- Графики отключения света в Украине будут действовать с 26 июля с 05:00 до конца суток.
- Потребление электроэнергии снизилось из-за жары, что привело к ограничениям на предыдущих днях.
- Дефицит мощности снизился благодаря солнечной погоде и увеличению производства на солнечных электростанциях.
- Укрэнерго разделило потребителей на 6 очередей для применения ограничений.
- Информацию о графиках отключений можно найти на сайтах облэнерго. Экспорт электроэнергии не производится.
Графики отключения света будут работать в 1-2 очереди
Об этом сообщила Группа ДТЭК.
Как сообщает НЭК "Укрэнерго", с 5:00 до 13:00; с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений.
С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 — две очереди отключений.
Потребление электроэнергии в Украине снизилось
Из-за убыли жары 25 июля ограничения прогнозируются с 16:00 до 22:00.
Отмечается, что по состоянию на утро 25 июля потребление на 6% меньше его прогнозируемого уровня (без учета ограничений) на утро четверга, 18 июля. При этом уменьшился и дефицит мощности — по ремонту вернулся в работу блок на одной из атомных станций, а солнечная погода и умеренная температура способствуют увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях.
В Укрэнерго напомнили, что потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения. Если применено более трех очередей графиков — ограничения распространяются на большее количество потребителей. Информацию о графиках отключений в каждом регионе можно посмотреть на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.
В компании также подчеркнули, что экспорт электроэнергии не производится и не предполагается.
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