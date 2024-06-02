3 червня по всій Україні діятимуть ліміти на енергоспоживання

В Україні 3 червня у всіх областях можливі відключення світла за графіками.
3 червня українцям треба приготуватися до виключень світла
Про це повідомляє компанія "Укренерго".
Там зазначили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.
Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не будуть обмежувати.
Відключення світла в Україні
Після російських ударів по енергетиці навесні цього року в Україні знову почали застосовувати відключення світла через значний дефіцит електроенергії.
Через значний дефіцит в енергомережі в Україні сьогодні запроваджували екстрені відключення світла. У Києві через це зупинялася робота фунікулера.
Рух фунікулера зупинено через відсутність напруги зі сторони "Київенерго". Перепрошуємо за тимчасові незручності, — йдеться у повідомленні.
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