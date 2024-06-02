3 червня по всій Україні діятимуть ліміти на енергоспоживання

В Україні 3 червня у всіх областях можливі відключення світла за графіками.

3 червня українцям треба приготуватися до виключень світла

Про це повідомляє компанія "Укренерго".

Завтра, 3 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. Поширити

Там зазначили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.

Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не будуть обмежувати.

Відключення світла в Україні

Після російських ударів по енергетиці навесні цього року в Україні знову почали застосовувати відключення світла через значний дефіцит електроенергії.

Днями російська армія знову атакувала енергооб'єкти України, в тому числі дві ГЕС. Під ударом знову опинилася Дніпровська ГЕС, яка була виведена з ладу ще після попереднього обстрілу. Поширити

Через значний дефіцит в енергомережі в Україні сьогодні запроваджували екстрені відключення світла. У Києві через це зупинялася робота фунікулера.