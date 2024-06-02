3 июня по всей Украине будут действовать лимиты на энергопотребление

В Украине 3 июня во всех областях возможны отключения света по графику.
3 июня украинцам нужно приготовиться к выключениям света
Об этом сообщает компания "УкрЭнерго".
Там отметили, что при превышении лимитов облэнерго могут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.
В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будут ограничивать.
Отключение света в Украине
После российских ударов по энергетике весной этого года в Украине снова начали применять отключение света из-за значительного дефицита электроэнергии.
Из-за значительного дефицита в энергосети в Украине сегодня вводили экстренные отключения света. В Киеве из-за этого останавливалась работа фуникулера.
Движение фуникулера остановлено из-за отсутствия напряжения со стороны "Киевэнерго". Извиняемся за временные неудобства, — говорится в сообщении.
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