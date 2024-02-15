Вранці 15 лютого Третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

3 ОШБр уже в Авдіївці. Що відомо на цей час

За словами представників бригади, ситуація в місті на момент заведення їхніх бійців — надзвичайно критична. Воїни навіть назвали це “авдіївським пеклом”.

Попри це, окремі батальйони 3-ї ОШБр уже встигли влаштувати рейд у захоплені росіянами райони Авдіївки.

Що важливо розуміти, сили армії РФ на їхньому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.

Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник. Андрій Білецький Командир 3-ї ОШБр

Окрім того, наголошується, що за час перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження.

3 ОШБр обіцяє озвучити згодом точні втрати ворога в особовому складі й техніці, коли отримає підтвердження необхідних даних.

Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби. Поширити

Що ще відомо про ситуацію навколо Авдіївки

Як повідомив нещодавно полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник, ситуація в Авдіївці дійсно дуже складана.

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїй армії взяти місто за будь-яку ціну, як було із Бахмутом.

Що також важливо, втрати армії РФ на цій ділянці фронту просто катастрофічні, однак Кремль це не хвилює.