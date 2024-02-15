Вранці 15 лютого Третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.
3 ОШБр уже в Авдіївці. Що відомо на цей час
За словами представників бригади, ситуація в місті на момент заведення їхніх бійців — надзвичайно критична. Воїни навіть назвали це “авдіївським пеклом”.
Попри це, окремі батальйони 3-ї ОШБр уже встигли влаштувати рейд у захоплені росіянами райони Авдіївки.
Що важливо розуміти, сили армії РФ на їхньому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.
Окрім того, наголошується, що за час перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження.
3 ОШБр обіцяє озвучити згодом точні втрати ворога в особовому складі й техніці, коли отримає підтвердження необхідних даних.
Що ще відомо про ситуацію навколо Авдіївки
Як повідомив нещодавно полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник, ситуація в Авдіївці дійсно дуже складана.
Російський диктатор Володимир Путін наказав своїй армії взяти місто за будь-яку ціну, як було із Бахмутом.
Що також важливо, втрати армії РФ на цій ділянці фронту просто катастрофічні, однак Кремль це не хвилює.
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