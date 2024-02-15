3 ОШБр екстрено передислокували до Авдіївки. Бригада заявляє про перші успіхи
Категорія
Україна
Дата публікації

3 ОШБр екстрено передислокували до Авдіївки. Бригада заявляє про перші успіхи

3 ОШБр
Джерело:  online.ua

Вранці 15 лютого Третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. 

3 ОШБр уже в Авдіївці. Що відомо на цей час

За словами представників бригади, ситуація в місті на момент заведення їхніх бійців — надзвичайно критична. Воїни навіть назвали це “авдіївським пеклом”.

Попри це, окремі батальйони 3-ї ОШБр уже встигли влаштувати рейд у захоплені росіянами райони Авдіївки.

Що важливо розуміти, сили армії РФ на їхньому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.

Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник.

Андрій Білецький

Андрій Білецький

Командир 3-ї ОШБр

Окрім того, наголошується, що за час перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження.

3 ОШБр обіцяє озвучити згодом точні втрати ворога в особовому складі й техніці, коли отримає підтвердження необхідних даних.

Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби.

Що ще відомо про ситуацію навколо Авдіївки

Як повідомив нещодавно полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник, ситуація в Авдіївці дійсно дуже складана.

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїй армії взяти місто за будь-яку ціну, як було із Бахмутом.

Що також важливо, втрати армії РФ на цій ділянці фронту просто катастрофічні, однак Кремль це не хвилює.

Декілька тижнів тому співвідношення втрат по особовому складу (в районі Авдіївки, — ред.) — 1 до 15. Це щось немислиме. Навіть у Другу світову нічого подібного не було.

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