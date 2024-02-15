Утром 15 февраля Третья отдельная штурмовая бригада официально подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

3 ОШБр уже в Авдеевке. Что известно на данный момент

По словам представителей бригады, ситуация в городе на момент введения их бойцов чрезвычайно критическая. Воины даже назвали это "авдеевским адом".

Несмотря на это, отдельные батальоны 3-й ОШБр уже успели устроить рейд в захваченные россиянами районы Авдеевки.

Что важно понимать, силы армии РФ на их отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.

Наши бойцы показывают беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник. Андрей Белецкий Командир 3-й ОШБр

Кроме того, сообщается, что за время пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение.

3 ОШБр обещает впоследствии озвучить точные потери врага в личном составе и технике, когда получит подтверждение необходимых данных.

В то же время, объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства. Поделиться

Что еще известно о ситуации вокруг Авдеевки

Как сообщил недавно полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник, ситуация в городе действительно очень сложная.

Российский диктатор Владимир Путин приказал своей армии взять город любой ценой, как было с Бахмутом.

Что также важно понимать, потери армии РФ на этом участке фронта просто катастрофические, однако Кремль это не волнует.