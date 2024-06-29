30 червня графіки вимкнення світла в Україні діятимуть цілодобово

30 червня в Україні відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби. Вони використовуватимуться по всіх областях країни.

30 червня світло в Україні економитимуть цілодобово

30 червня заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби.

Про це повідомляє Укренерго.

Однак в період з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений.

Актуальні графіки погодинних відключень можна відстежити на сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах. Поширити

В Укренерго закликали споживати світло відповідально у період, коли воно є.

Бурштинська ТЕС не має шансів на відбудову

За словами очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, російські терористи атакували ТЕС понад 12 разів.

Вже певний період часу ми вже розуміємо, що відновленню не підлягає Бурштинська ТЕС, вона надзвичайно сильно зруйнована.

Чиновниця додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води. Місту вже погодили виділення 6 котелень для соціальних обʼєктів та населення.

Міський голова Бурштина Василь Андрієшин каже, що, найімовірніше, Бурштинська ТЕС взимку працювати не буде.

Тому громаді потрібні модульні котельні, а не це треба додаткові гроші — 15 млн грн. Поширити

Міський голова каже, що котельні будуть забезпечувати мешканців виключно теплом (без гарячої води). Вже зараз у місті немає теплої води.