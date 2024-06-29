30 июня графики отключения света в Украине будут действовать круглосуточно
Категория
Экономика
Дата публикации

30 июня графики отключения света в Украине будут действовать круглосуточно

Свет
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Источник:  Укрэнерго

30 июня в Украине отключения света по графикам будут происходить на протяжении всех суток. Они будут использоваться во всех областях страны.

Главные тезисы

  • С 30 июня в Украине будут действовать круглосуточные отключения света по графику.
  • Бурштынская ТЭС нуждается в серьезной реконструкции после обстрелов РФ.
  • Власти Бурштына готовят модульные котельные для обеспечения жителей теплом в зимний период.
  • Украинцев призвали потреблять свет ответственно, особенно в период усиленных ограничений потребления вечером.

30 июня свет в Украине будет экономить круглосуточно

30 июня меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток.

Об этом сообщает УкрЭнерго.

Однако в период с 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен.

Актуальные графики почасовых отключений можно отследить на сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.

В Укрэнерго призвали потреблять свет ответственно в период, когда он есть.

Янтарная ТЭС не имеет шансов на восстановление

По словам главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, российские террористы атаковали ТЭС более 12 раз.

Уже определенный период времени мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она чрезвычайно сильно разрушена.

Чиновница добавила, что из-за разрушения электростанции город Бурштын зимой может остаться без тепла и горячей воды. Городу уже согласовали выделение 6 котельных для социальных объектов и населения.

Городской голова Янтаря Василий Андриешин говорит, что, вероятнее всего, Янтарная ТЭС зимой работать не будет.

Поэтому общине нужны модульные котельные, а не это нужны дополнительные деньги — 15 млн грн.

Городской голова говорит, что котельные будут снабжать жителей исключительно теплом (без горячей воды). Уже сейчас в городе нет теплой воды.

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