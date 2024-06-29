30 июня графики отключения света в Украине будут действовать круглосуточно

30 июня в Украине отключения света по графикам будут происходить на протяжении всех суток. Они будут использоваться во всех областях страны.

30 июня свет в Украине будет экономить круглосуточно

30 июня меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток.

Об этом сообщает УкрЭнерго.

Однако в период с 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен.

Актуальные графики почасовых отключений можно отследить на сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях. Поделиться

В Укрэнерго призвали потреблять свет ответственно в период, когда он есть.

Янтарная ТЭС не имеет шансов на восстановление

По словам главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, российские террористы атаковали ТЭС более 12 раз.

Уже определенный период времени мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она чрезвычайно сильно разрушена.

Чиновница добавила, что из-за разрушения электростанции город Бурштын зимой может остаться без тепла и горячей воды. Городу уже согласовали выделение 6 котельных для социальных объектов и населения.

Городской голова Янтаря Василий Андриешин говорит, что, вероятнее всего, Янтарная ТЭС зимой работать не будет.

Поэтому общине нужны модульные котельные, а не это нужны дополнительные деньги — 15 млн грн. Поделиться

Городской голова говорит, что котельные будут снабжать жителей исключительно теплом (без горячей воды). Уже сейчас в городе нет теплой воды.