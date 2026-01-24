3300 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла внаслідок атак РФ

3300 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Головні тези:
- Майже 6000 будинків у Києві залишилися без тепла через атаки та пошкодження критичної інфраструктури.
- Міський голова Віталій Кличко заявив про намагання комунальників та енергетиків відновити опалення для жителів багатоповерхівок.
У Києві 3300 багатоповерхівок не мають опалення
Внаслідок масованої атаки й пошкоджень критичної інфраструктури зранку в Києві опинилися без теплопостачання знову майже 6 000 будинків.
Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб поверну послуги в оселі киян.
У Києві відновлено водопостачання лівобережної частини міста, але на останніх поверхах багатоповерхівок води може й не бути. Про це повідомляє "Київводоканал".
Мешканцям багатоповерхівок нагадали, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним помпам, які можуть не працювати внаслідок відключень світла.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-