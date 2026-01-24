3300 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла внаслідок атак РФ

3300 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

У Києві 3300 багатоповерхівок не мають опалення

Внаслідок масованої атаки й пошкоджень критичної інфраструктури зранку в Києві опинилися без теплопостачання знову майже 6 000 будинків.

Більшість із них — ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня. Віталій Кличко Міський голова Києва

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб поверну послуги в оселі киян.

У Києві відновлено водопостачання лівобережної частини міста, але на останніх поверхах багатоповерхівок води може й не бути. Про це повідомляє "Київводоканал".

Мешканцям багатоповерхівок нагадали, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним помпам, які можуть не працювати внаслідок відключень світла.