3300 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла внаслідок атак РФ
3300 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла внаслідок атак РФ

Віталій Кличко
Київ

3300 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Головні тези:

  • Майже 6000 будинків у Києві залишилися без тепла через атаки та пошкодження критичної інфраструктури.
  • Міський голова Віталій Кличко заявив про намагання комунальників та енергетиків відновити опалення для жителів багатоповерхівок.

У Києві 3300 багатоповерхівок не мають опалення

Внаслідок масованої атаки й пошкоджень критичної інфраструктури зранку в Києві опинилися без теплопостачання знову майже 6 000 будинків.

Більшість із них — ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Міський голова Києва

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб поверну послуги в оселі киян.

У Києві відновлено водопостачання лівобережної частини міста, але на останніх поверхах багатоповерхівок води може й не бути. Про це повідомляє "Київводоканал".

Мешканцям багатоповерхівок нагадали, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним помпам, які можуть не працювати внаслідок відключень світла.

Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена.

