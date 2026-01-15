Мета РФ: зробити Київ непридатним для життя — NYT

Кремль роками намагався заморозити Україну до покори. Цієї зими його атаки були найруйнівнішими за всю історію війни проти українців.

Найжорстокіша зима в Києві: Росія цинічно “упокорює” українців обстрілами інфраструктури

Про руйнівні атаки Росії на столицю України, які призводять до жахливих наслідків у комунальній сфері зокрема, пише NYT.

Цього тижня російські удари безпілотників та ракет залишили Київ у центрі найгіршого відключення опалення та електроенергії за всю війну. Подружжя, юристка Юлія Михайлюк, та менеджер телестанції Ігор Гончарук, могли бачити своє дихання в приміщенні, коли температура на вулиці досягла піка близько -12 градусів за Фаренгейтом.

Ігор зробив обігрівач, поклавши цеглу над газовим пальником на плиті, але безрезультатно. З них вистачило.

Кухонна плита-обігрівач

Вони посадили свого однорічного сина в машину та покинули Київ заради будинку родича в селі.

Якраз коли в Києві настали глибокі зимові морози, Росія активізувала кампанію з виведення з ладу міської тепло- та електромережі. Ці атаки мають на меті підірвати моральний дух населення та змусити уряд піти на поступки в мирних переговорах, організованих за посередництва адміністрації Трампа. Поширити

Це не перший випадок, коли Київ, місто з трьома мільйонами населення, зазнає відключень електроенергії, оскільки Росія намагалася, але не змогла, заморозити найбільше місто України. Однак цього року російські ракетні атаки та атаки безпілотників мають серйозні наслідки. Електропостачання було відключено кілька днів поспіль. За словами міської влади, близько 500 багатоквартирних будинків взагалі не мають опалення, що є найдраматичнішим збоєм за весь час війни.

Хоча більшість бойових дій точаться на певній відстані від Києва, на сході країни, столиця все ще залишається символічним призом.

Київ знаходиться поза досяжністю російських наземних військ, але в межах досяжності вибухаючих безпілотників та ракет. Мета Росії — зробити його непридатним для життя. Хоча Київ чудово зберігся протягом років війни, він стає найбільш вразливим, коли погода стає холодною.

Київ у січні 2026 року

У першу зиму після тотального вторгнення в лютому 2022 року Москва спробувала вивести з ладу загальнонаціональну енергосистему. Це виявилося занадто амбітним, оскільки Україна впоралася з цим, перенаправивши електроенергію в обхід пошкодженого обладнання. Інші стратегії включали атаки на трансформаторні станції, що обслуговують атомні електростанції, основні джерела електроенергії для України.

Цієї зими Росія звузила свою увагу до трьох міст — Києва, Одеси та Дніпра, — сказав Олександр Харченко, директор консалтингової компанії «Науково-дослідний центр енергетичної промисловості». Поширити

Мета Росії, схоже, полягає в тому, щоб ізолювати ці міста від національної мережі, а потім підірвати їхні електростанції. Залпи повторюються приблизно кожні два тижні. Багато поранених і загиблих енергетиків».

9 січня Росія завдала ударів по трансформаторних підстанціях у Києві та його околицях. Ці удари призвели до відключення електроенергії в інших частинах країни. Росія також завдала ударів по всіх трьох електростанціях у Києві, що працюють на природному газі та вугіллі, відключивши внутрішні джерела тепла та електроенергії міста.

13 січня місто, яке зазвичай споживає близько 2000 мегаватів електроенергії, виживало менш ніж на десяту частину цієї кількості, сказав пан Харченко. Влада спрямовувала наявну електроенергію на водонасоси, метро та інші критично важливі об'єкти інфраструктури. Більшість житлових будинків були відключені від електропостачання.

Київ у блекауті

Зі зниженням температури багато киян також залишилися без опалення. Міські електростанції виробляють як електроенергію, так і гарячу воду через систему централізованого теплопостачання. Щоб компенсувати це, влада перенаправила гарячу воду з мережі газових котелень. Вони виробляють набагато менше тепла.

Ми боремося за виживання. Путіну ми не потрібні як населення. Йому потрібна власність. Йому потрібна Україна, – сказав міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, у системі протиповітряної оборони міста закінчуються боєприпаси, зокрема, американські ракети-перехоплювачі Patriot. Він звернувся до західних союзників України із закликом збільшити постачання.

Повторні удари ускладнюють ремонтні роботи. Деякі об'єкти інфраструктури, які Росія уразила під час п'ятничного шквального обстрілу, знову постраждали в понеділок увечері. Поширити

23-річний Володимир Дородько, юрист, каже, що багато людей втомилися, а дехто стверджує, що війну слід припинити навіть за таку високу ціну, як територіальні поступки.

Він сказав, що виступає проти передачі Донбаса Росії, оскільки, за його словами, це лише розпалить апетит Кремля до більшого.

За словами пана Дородька, українці не мають іншого вибору, окрім як триматися.