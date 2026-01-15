Цель РФ: сделать Киев непригодным для жизни — NYT

Кремль годами пытался заморозить Украину до повиновения. Этой зимой его атаки были самыми разрушительными за всю историю войны против украинцев.

Самая жестокая зима в Киеве: Россия цинично "покоряет" украинцев обстрелами инфраструктуры

О разрушительных атаках России на столицу Украины, приводящих к ужасающим последствиям в коммунальной сфере в частности, пишет NYT.

На этой неделе российские удары беспилотников и ракет покинули Киев в центре самого плохого отключения отопления и электроэнергии за всю войну. Супруги, юрист Юлия Михайлюк, и менеджер телестанции Игорь Гончарук, могли видеть свое дыхание в помещении, когда температура на улице достигла пика около -12 градусов по Фаренгейту.

Игорь сделал обогреватель, положив кирпич над газовой горелкой на плите, но безрезультатно. С них хватило.

Кухонная плита-обогреватель

Они посадили своего годовалого сына в машину и покинули Киев ради дома родственника в деревне.

Когда в Киеве наступили глубокие зимние морозы, Россия активизировала кампанию по выведению из строя городской тепло- и электросети. Эти атаки преследуют цель подорвать моральный дух населения и заставить правительство пойти на уступки в мирных переговорах, организованных при посредничестве администрации Трампа. Поделиться

Это не первый случай, когда Киев, город с тремя миллионами населения, испытывает отключения электроэнергии, поскольку Россия пыталась, но не смогла, заморозить крупнейший город Украины. Однако в этом году российские ракетные атаки и атаки беспилотников имеют серьезные последствия. Электроснабжение было отключено несколько дней подряд. По словам городских властей, около 500 многоквартирных домов вообще не имеют отопления, что является самым драматичным сбоем за все время войны.

Хотя большинство боевых действий идут на определенном расстоянии от Киева, на востоке страны, столица все еще остается символическим призом.

Киев находится вне досягаемости российских наземных войск, но в пределах досягаемости взрывающихся беспилотников и ракет. Цель России — сделать его непригодным для жизни. Хотя Киев прекрасно сохранился в годы войны, он становится наиболее уязвимым, когда погода становится холодной.

Киев в январе 2026 года

В первую зиму после тотального вторжения в феврале 2022 г. Москва попыталась вывести из строя общенациональную энергосистему. Это оказалось слишком амбициозным, поскольку Украина справилась с этим, перенаправив электроэнергию в обход поврежденного оборудования. Другие стратегии включали атаки на обслуживающие атомные электростанции трансформаторные станции, основные источники электроэнергии для Украины.

Этой зимой Россия сузила свое внимание к трем городам — Киеву, Одессе и Днепру, — сказал Александр Харченко, директор консалтинговой компании «Научно-исследовательский центр энергетической промышленности». Поделиться

Цель России, похоже, состоит в том, чтобы изолировать эти города от национальной сети, а затем взорвать их электростанции. Залпы повторяются примерно каждые две недели. Много раненых и погибших энергетиков».

9 января Россия нанесла удары по трансформаторным подстанциям в Киеве и его окрестностях. Эти удары привели к отключению электроэнергии в других частях страны. Россия также нанесла удары по всем трем электростанциям в Киеве, работающим на природном газе и угле, отключив внутренние источники тепла и электроэнергии города.

13 января город, обычно потребляющий около 2000 мегаватт электроэнергии, выживал менее чем на десятую часть этого количества, сказал Харченко. Власти направляли имеющуюся электроэнергию на водонасосы, метро и другие критически важные объекты инфраструктуры. Большинство жилых домов было отключено от электроснабжения.

Киев в блекауте

Со снижением температуры многие киевляне также остались без отопления. Городские электростанции производят как электроэнергию, так и горячую воду через систему централизованного теплоснабжения. Чтобы компенсировать это, власти перенаправили горячую воду из сети газовых котельных. Они производят гораздо меньше тепла.

Мы боремся за выживание. Путину мы не нужны как население. Ему нужна собственность. Ему нужна Украина, — сказал городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, в системе противовоздушной обороны города заканчиваются боеприпасы, в частности американские ракеты-перехватчики Patriot. Он обратился к западным союзникам Украины с призывом увеличить поставки.

Повторные удары затрудняют ремонтные работы. Некоторые объекты инфраструктуры, пораженные Россией во время пятничного шквального обстрела, снова пострадали в понедельник вечером. Поделиться

23-летний Владимир Дородько, юрист, говорит, что многие устали, а некоторые утверждают, что войну следует прекратить даже за такую высокую цену, как территориальные уступки.

Он сказал, что выступает против передачи Донбасса России, поскольку, по его словам, это только разожжет аппетит Кремля к большему.

По словам господина Дородько, у украинцев нет другого выбора, кроме как держаться.