3300 многоэтажек Киева остаются без тепла в результате атак РФ

3300 многоэтажек Киева остаются без тепла после атаки врага на столицу минувшей ночью. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Главные тезисы
- 3300 многоэтажек Киева остались без тепла после атаки на столицу.
- Коммунальщики и энергетики прилагают усилия для восстановления отопления в домах.
- Вода на верхние этажи многоэтажек может быть недоступна из-за отключений электричества.
В Киеве 3300 многоэтажек не имеют отопления
В результате массированной атаки и повреждений критической инфраструктуры утром в Киеве оказались без теплоснабжения снова почти 6 000 домов.
Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома киевлян.
В Киеве восстановлено водоснабжение левобережной части города, но на последних этажах многоэтажек воды может и не быть. Об этом сообщает "Киевводоканал".
Жителям многоэтажек напомнили, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые могут не работать в результате отключений света.
