3300 многоэтажек Киева остаются без тепла в результате атак РФ
3300 многоэтажек Киева остаются без тепла в результате атак РФ

Виталий Кличко
Киев
3300 многоэтажек Киева остаются без тепла после атаки врага на столицу минувшей ночью. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Главные тезисы

  • 3300 многоэтажек Киева остались без тепла после атаки на столицу.
  • Коммунальщики и энергетики прилагают усилия для восстановления отопления в домах.
  • Вода на верхние этажи многоэтажек может быть недоступна из-за отключений электричества.

В Киеве 3300 многоэтажек не имеют отопления

В результате массированной атаки и повреждений критической инфраструктуры утром в Киеве оказались без теплоснабжения снова почти 6 000 домов.

Большинство из них — те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Городской голова Киева

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома киевлян.

В Киеве восстановлено водоснабжение левобережной части города, но на последних этажах многоэтажек воды может и не быть. Об этом сообщает "Киевводоканал".

Жителям многоэтажек напомнили, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые могут не работать в результате отключений света.

Так что на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена.

Новая атака РФ на Киев и область — последние подробности

