3300 многоэтажек Киева остаются без тепла в результате атак РФ

3300 многоэтажек Киева остаются без тепла после атаки врага на столицу минувшей ночью. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате массированной атаки и повреждений критической инфраструктуры утром в Киеве оказались без теплоснабжения снова почти 6 000 домов.

Большинство из них — те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января. Виталий Кличко Городской голова Киева

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома киевлян.

В Киеве восстановлено водоснабжение левобережной части города, но на последних этажах многоэтажек воды может и не быть. Об этом сообщает "Киевводоканал".

Жителям многоэтажек напомнили, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые могут не работать в результате отключений света.