ПВО сбила 10 реактивных БпЛА РФ над Киевщиной и Черниговщиной

Силы противовоздушной обороны сбили десять из десяти реактивных беспилотников российской армии в небе над Киевской и Черниговской областями.
Главные тезисы
- Украинское ПВО успешно сбило 10 реактивных БПЛА российской армии, использованных в направлении Киева.
- Подробности атаки: с 07:00 до 17:00 произошли воздушные атаки с применением реактивных дронов, на которые эффективно ответили украинские силы.
- Все 10 потерпевших дронов были сбиты до 17:00, специалисты планируют изучить обломки для определения типа и целей дронов.
ПВО Украины сбила 10 реактивных дронов РФ 14 января
Военные отмечают, что в период с 07:00 до 17:00, 14 января, российские захватчики активизировали воздушные атаки с применением реактивных БПЛА в направлении Киева.
По состоянию на 17.00 сбиты десять из десяти целей. Ожидается, что после изучения обломков специалисты выяснят тип и полезную нагрузку этих БПЛА.
Вражеская атака продолжается: к югу от Киева зафиксированы дроны-камикадзе типа Shahed и другие беспилотники.
Граждан призывают не игнорировать воздушную тревогу. Отмечается, что идет боевая работа.
