ПВО сбила 10 реактивных БпЛА РФ над Киевщиной и Черниговщиной
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО сбила 10 реактивных БпЛА РФ над Киевщиной и Черниговщиной

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
Read in English
Читати українською

Силы противовоздушной обороны сбили десять из десяти реактивных беспилотников российской армии в небе над Киевской и Черниговской областями.

Главные тезисы

  • Украинское ПВО успешно сбило 10 реактивных БПЛА российской армии, использованных в направлении Киева.
  • Подробности атаки: с 07:00 до 17:00 произошли воздушные атаки с применением реактивных дронов, на которые эффективно ответили украинские силы.
  • Все 10 потерпевших дронов были сбиты до 17:00, специалисты планируют изучить обломки для определения типа и целей дронов.

ПВО Украины сбила 10 реактивных дронов РФ 14 января

Военные отмечают, что в период с 07:00 до 17:00, 14 января, российские захватчики активизировали воздушные атаки с применением реактивных БПЛА в направлении Киева.

Для обезвреживания вражеских дронов привлечены все необходимые средства, в том числе авиация.

По состоянию на 17.00 сбиты десять из десяти целей. Ожидается, что после изучения обломков специалисты выяснят тип и полезную нагрузку этих БПЛА.

Вражеская атака продолжается: к югу от Киева зафиксированы дроны-камикадзе типа Shahed и другие беспилотники.

Граждан призывают не игнорировать воздушную тревогу. Отмечается, что идет боевая работа.

