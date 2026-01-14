ПВО сбила 10 реактивных БпЛА РФ над Киевщиной и Черниговщиной

Силы противовоздушной обороны сбили десять из десяти реактивных беспилотников российской армии в небе над Киевской и Черниговской областями.

ПВО Украины сбила 10 реактивных дронов РФ 14 января

Военные отмечают, что в период с 07:00 до 17:00, 14 января, российские захватчики активизировали воздушные атаки с применением реактивных БПЛА в направлении Киева.

Для обезвреживания вражеских дронов привлечены все необходимые средства, в том числе авиация. Поделиться

По состоянию на 17.00 сбиты десять из десяти целей. Ожидается, что после изучения обломков специалисты выяснят тип и полезную нагрузку этих БПЛА.

Вражеская атака продолжается: к югу от Киева зафиксированы дроны-камикадзе типа Shahed и другие беспилотники.

Граждан призывают не игнорировать воздушную тревогу. Отмечается, что идет боевая работа.