ПВО обезвредила 135 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь 12 января российские оккупанты атаковали Украину 156 дронами из шести направлений. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских беспилотников, однако зафиксировано 16 попаданий.
Главные тезисы
- В ночь 12 января украинские ПВО отразили атаку 156 дронов со стороны РФ, уничтожив 135 из них и зафиксировав 16 попаданий.
- Большинство вражеских беспилотников, используемых в атаке, имели тип “Шахед”, но также использовались и другие модели.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 12 января
По данным военных, с 18.00 11 января враг атаковал Украину 156 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера" и других типов. Около 110 из них были именно "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА типа "Шахед" "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.
В то же время, зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях"
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников, предостерегли в Воздушных силах.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-