ПВО обезвредила 135 дронов во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 135 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Читати українською

В ночь 12 января российские оккупанты атаковали Украину 156 дронами из шести направлений. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских беспилотников, однако зафиксировано 16 попаданий.

Главные тезисы

  • В ночь 12 января украинские ПВО отразили атаку 156 дронов со стороны РФ, уничтожив 135 из них и зафиксировав 16 попаданий.
  • Большинство вражеских беспилотников, используемых в атаке, имели тип “Шахед”, но также использовались и другие модели.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 12 января

По данным военных, с 18.00 11 января враг атаковал Украину 156 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера" и других типов. Около 110 из них были именно "Шахеды".

Запуски осуществлялись по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА типа "Шахед" "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

В то же время, зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях"

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников, предостерегли в Воздушных силах.

