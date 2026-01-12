ППО знешкодила 135 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч 12 січня російські окупанти атакували Україну 156 дронами з шести напрямків. Сили ППО знищили більшість ворожих безпілотників, проте зафіксовано 16 влучань.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 12 січня

За даними військових, з 18:00 11 січня ворог атакував Україну 156 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера" та інших типів. Близько 110 із них були саме "Шахеди".

Запуски здійснювалися з напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим. Поширити

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу "Шахед" "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях"