ППО знешкодила 135 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч 12 січня російські окупанти атакували Україну 156 дронами з шести напрямків. Сили ППО знищили більшість ворожих безпілотників, проте зафіксовано 16 влучань.
Головні тези:
- У ніч 12 січня РФ атакувала Україну 156 дронами, проте ППО України знищила 135 ворожих безпілотників.
- Більшість атаки здійснювалися ворожими безпілотниками типу 'Шахед', проте також були використані інші моделі.
- Українські сили оборони відповіли на атаку з РФ за допомогою авіації, зенітних ракетних військ та підрозділів РЕБ.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 12 січня
За даними військових, з 18:00 11 січня ворог атакував Україну 156 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера" та інших типів. Близько 110 із них були саме "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу "Шахед" "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Водночас зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях"
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників, — застерегли у Повітряних силах.
