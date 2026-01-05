ППО України знешкодила 137 російських дронів у ніч проти 5 січня

У ніч на 5 січня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети та велику кількість ударних безпілотників.

Звіт ППО щодо відбиття атаки РФ у ніч проти 5 січня

З 18:00 4 січня противник атакував територію України дев’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" та зенітними керованими ракетами С-300 з території Брянської та Воронезької областей РФ.

Окрім цього, ворог запустив 165 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів з напрямків Міллєрово, Курськ, Шаталово та Орел. Близько сотні дронів були саме "Шахедами".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 137 ворожих безпілотників на півночі, в центрі та на сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичних і зенітних керованих ракет, а також 26 ударних БпЛА на 10 локаціях. Падіння уламків збитих дронів зафіксоване ще на дев’яти локаціях.

Наразі у повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.