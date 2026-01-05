ПВО Украины обезвредила 137 российских дронов в ночь на 5 января

В ночь на 5 января российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты и большое количество ударных беспилотников.
Главные тезисы
- По данным отчета ПВО Украины, в ночь на 5 января было обезврежено 137 российских дронов, атаковавших украинскую территорию.
- Борьба с вражескими беспилотниками велась с привлечением авиации, зенитных ракетных войск и других оборонительных подразделений.
- Противник запустил баллистические ракеты и ударные беспилотники с различных направлений, применяя разнообразное оружие.
Отчет ПВО по отражению атаки РФ в ночь на 5 января
С 18.00 4 января противник атаковал территорию Украины девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории Брянской и Воронежской областей РФ.
Кроме этого, враг запустил 165 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов направлений Миллерово, Курск, Шаталово и Орел. Около сотни дронов были именно "Шахедами".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 137 вражеских беспилотников на севере, центре и востоке страны.
В то же время, зафиксировано попадание баллистических и зенитных управляемых ракет, а также 26 ударных БпЛА на 10 локациях. Падение обломков сбитых дронов зафиксировано еще на девяти локациях.
В воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники. Граждан призывают соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
