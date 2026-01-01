ПВО Украины сбила 176 БпЛА во время атаки РФ в новогоднюю ночь
ПВО Украины сбила 176 БпЛА во время атаки РФ в новогоднюю ночь

Силы противовоздушной обороны обезвредили 176 из 205 беспилотников, которым россияне атаковали Украину с вечера 31 декабря.

Главные тезисы

  • Силы противовоздушной обороны Украины сбили 176 из 205 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших страну 31 декабря.
  • Атаку российских беспилотников успешно отразили авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотные системы украинских вооруженных сил.
  • Было зафиксировано 24 ударных БПЛА на 15 различных локациях, и атака продолжается со стороны нескольких враждебных беспилотников в воздушном пространстве.

Как отработала ПВО Украины в новогоднюю ночь

С 18:00 31 декабря 2025 года захватчики атаковали Украину 205 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов направлений:

  • Орел,

  • Брянск,

  • Курск,

  • Приморско-Ахтарск,

  • Миллерово (РФ),

  • Чауда,

  • Гвардейское (временно оккупированный Крым),

  • временно оккупированный Донецк.

Около 130 из них — дроны типа Shahed.

Отчет Воздушных сил

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 четверга, 1 января, ПВО сбила/подавила 176 дронов других типов на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксированы попадания 24 ударных БПЛА на 15 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников.

