ПВО Украины сбила 176 БпЛА во время атаки РФ в новогоднюю ночь

Силы противовоздушной обороны обезвредили 176 из 205 беспилотников, которым россияне атаковали Украину с вечера 31 декабря.
Главные тезисы
- Силы противовоздушной обороны Украины сбили 176 из 205 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших страну 31 декабря.
- Атаку российских беспилотников успешно отразили авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотные системы украинских вооруженных сил.
- Было зафиксировано 24 ударных БПЛА на 15 различных локациях, и атака продолжается со стороны нескольких враждебных беспилотников в воздушном пространстве.
Как отработала ПВО Украины в новогоднюю ночь
С 18:00 31 декабря 2025 года захватчики атаковали Украину 205 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов направлений:
Орел,
Брянск,
Курск,
Приморско-Ахтарск,
Миллерово (РФ),
Чауда,
Гвардейское (временно оккупированный Крым),
временно оккупированный Донецк.
Около 130 из них — дроны типа Shahed.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксированы попадания 24 ударных БПЛА на 15 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников.
