ППО України збила 176 БпЛА під час атаки РФ у новорічну ніч

Сили протиповітряної оборони знешкодили 176 із 205 безпілотників, якими росіяни атакували Україну з вечора 31 грудня.
Головні тези:
- Сили протиповітряної оборони України знищили 176 з 205 безпілотників, що атакували країну у новорічну ніч.
- Повітряний напад загарбників був відбитий авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами РЕБ та безпілотними системами.
- Загалом зафіксовано 24 ударних БПЛА на 15 локаціях, атака триває з декілька ворожими безпілотниками у повітряному просторі.
Як відпрацювала ППО України у новорічну ніч
З 18:00 31 грудня 2025 року загарбники атакували Україну 205 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків:
Орел,
Брянськ,
Курськ,
Приморсько-Ахтарськ,
Міллєрово (РФ),
Чауда,
Гвардійське (тимчасово окупований Крим),
тимчасово окупований Донецьк.
Близько 130 із них — дрони типу Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовані влучання 24 ударних БПЛА на 15 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-