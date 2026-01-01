ППО України збила 176 БпЛА під час атаки РФ у новорічну ніч
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО України збила 176 БпЛА під час атаки РФ у новорічну ніч

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Сили протиповітряної оборони знешкодили 176 із 205 безпілотників, якими росіяни атакували Україну з вечора 31 грудня.

Головні тези:

  • Сили протиповітряної оборони України знищили 176 з 205 безпілотників, що атакували країну у новорічну ніч.
  • Повітряний напад загарбників був відбитий авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами РЕБ та безпілотними системами.
  • Загалом зафіксовано 24 ударних БПЛА на 15 локаціях, атака триває з декілька ворожими безпілотниками у повітряному просторі.

Як відпрацювала ППО України у новорічну ніч

З 18:00 31 грудня 2025 року загарбники атакували Україну 205 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків:

  • Орел,

  • Брянськ,

  • Курськ,

  • Приморсько-Ахтарськ,

  • Міллєрово (РФ),

  • Чауда,

  • Гвардійське (тимчасово окупований Крим),

  • тимчасово окупований Донецьк.

Близько 130 із них — дрони типу Shahed.

Звіт Повітряних сил

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 четверга, 1 січня, ППО збила / подавила 176 дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання 24 ударних БПЛА на 15 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нова атака Росії на Україну — ППО знешкодила 30 цілей
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну — ППО знешкодила 30 цілей
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО України знешкодила 53 цілі під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО України знешкодила 101 ціль під час відбиття атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій Росії та України - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?