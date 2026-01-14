ППО збила 10 реактивних БпЛА РФ над Київщиною та Чернігівщиною

Сили протиповітряної оборони протягом дня збили десять із десяти реактивних безпілотників російської армії в небі над Київською та Чернігівською областями.

ППО України збила 10 реактивних дронів РФ 14 січня

Військові зазначають, що в період із 07:00 до 17:00 середи, 14 січня, російські загарбники активізували повітряні атаки із застосованням реактивних БПЛА в напрямку Києва.

Для знешкодження ворожих дронів залучені всі необхідні засоби, зокрема авіація. Поширити

Станом на 17:00 збиті десять із десяти цілей. Очікується, що після вивчення уламків фахівці з’ясують тип і корисне навантаження цих БПЛА.

Ворожа атака триває: на півдні від Києва зафіксовані дрони-камікадзе типу Shahed та інші безпілотники.

Громадян закликають не ігнорувати повітряну тривогу. Наголошується, що йде бойова робота.