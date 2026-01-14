ППО збила 10 реактивних БпЛА РФ над Київщиною та Чернігівщиною
ППО збила 10 реактивних БпЛА РФ над Київщиною та Чернігівщиною

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Сили протиповітряної оборони протягом дня збили десять із десяти реактивних безпілотників російської армії в небі над Київською та Чернігівською областями.

Головні тези:

  • У результаті ворожої атаки українське ППО збило 10 реактивних безпілотників РФ, які були використані у напрямку Києва.
  • Протягом 14 січня відбулися повітряні атаки з застосуванням реактивних дронів, на які українські сили відповіли ефективно.
  • Всі потерпілі дрони були збиті до 17:00, а фахівці планують вивчити уламки для визначення типу та цілей дронів.

ППО України збила 10 реактивних дронів РФ 14 січня

Військові зазначають, що в період із 07:00 до 17:00 середи, 14 січня, російські загарбники активізували повітряні атаки із застосованням реактивних БПЛА в напрямку Києва.

Для знешкодження ворожих дронів залучені всі необхідні засоби, зокрема авіація.

Станом на 17:00 збиті десять із десяти цілей. Очікується, що після вивчення уламків фахівці з’ясують тип і корисне навантаження цих БПЛА.

Ворожа атака триває: на півдні від Києва зафіксовані дрони-камікадзе типу Shahed та інші безпілотники.

Громадян закликають не ігнорувати повітряну тривогу. Наголошується, що йде бойова робота.

