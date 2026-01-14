ППО збила 10 реактивних БпЛА РФ над Київщиною та Чернігівщиною

Сили протиповітряної оборони протягом дня збили десять із десяти реактивних безпілотників російської армії в небі над Київською та Чернігівською областями.
Головні тези:
- У результаті ворожої атаки українське ППО збило 10 реактивних безпілотників РФ, які були використані у напрямку Києва.
- Протягом 14 січня відбулися повітряні атаки з застосуванням реактивних дронів, на які українські сили відповіли ефективно.
- Всі потерпілі дрони були збиті до 17:00, а фахівці планують вивчити уламки для визначення типу та цілей дронів.
ППО України збила 10 реактивних дронів РФ 14 січня
Військові зазначають, що в період із 07:00 до 17:00 середи, 14 січня, російські загарбники активізували повітряні атаки із застосованням реактивних БПЛА в напрямку Києва.
Станом на 17:00 збиті десять із десяти цілей. Очікується, що після вивчення уламків фахівці з’ясують тип і корисне навантаження цих БПЛА.
Ворожа атака триває: на півдні від Києва зафіксовані дрони-камікадзе типу Shahed та інші безпілотники.
Громадян закликають не ігнорувати повітряну тривогу. Наголошується, що йде бойова робота.
