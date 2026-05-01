3300 українських родин отримають житловий ваучер у розмірі 2 млн грн

1 травня офіційно з'явилася можливість замовити кошти на житло для внутрішньо переміщиних осіб з тимчасово окупованих територій у межах програми єВідновлення. Про це заявила глава Кабінету міністрів України Юлія Свириденко.

Житло для ВПО — в уряді розкрили деталі

За словами Свириденко, скористатися послугою мають можливість громадяни України зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які через російську агресію були змушені залишити свої домівки.

Вона звернула увагу на те, що на поточному етапі отримати житловий ваучер номіналом на суму 2 млн грн зможуть 3300 таких родин.

Подати звернення на замовлення коштів можна через застосунок Дія. Оператор програми — Укрпошта — перевіряє наявність фінансування. Якщо кошти є, протягом 5 днів заявник отримує повідомлення про успішне замовлення коштів. Юлія Свириденко Глава Кабінету міністрів України

Як зазначила очільниця уряду, ваучер передбачає різні сценарій: можна придбати квартиру чи будинок, інвестувати у будівництво чи для погашення іпотеки.

Свириденко звернула увагу, що така можливість діє саме для тих отримувачів допомоги, заявки яких уже затверджено комісіями.

У людини є 60 днів, щоб укласти договір купівлі житла у будь-якого нотаріуса. Якщо замовлені кошти не використають, вони повертаються на рахунок оператора та їх спрямують наступним заявникам у черзі.

Кожний охочий може ознайомитися з детальною інструкцією за посиланням.