3300 українських родин отримають житловий ваучер у розмірі 2 млн грн

1 травня офіційно з'явилася можливість замовити кошти на житло для внутрішньо переміщиних осіб з тимчасово окупованих територій у межах програми єВідновлення. Про це заявила глава Кабінету міністрів України Юлія Свириденко.
Головні тези:
- Ця можливість розрахована на отримувачів допомоги, заявки яких уже затверджено комісіями.
У людини є 60 днів, щоб укласти договір купівлі житла у будь-якого нотаріуса.
Житло для ВПО — в уряді розкрили деталі
За словами Свириденко, скористатися послугою мають можливість громадяни України зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які через російську агресію були змушені залишити свої домівки.
Вона звернула увагу на те, що на поточному етапі отримати житловий ваучер номіналом на суму 2 млн грн зможуть 3300 таких родин.
Як зазначила очільниця уряду, ваучер передбачає різні сценарій: можна придбати квартиру чи будинок, інвестувати у будівництво чи для погашення іпотеки.
Свириденко звернула увагу, що така можливість діє саме для тих отримувачів допомоги, заявки яких уже затверджено комісіями.
Кожний охочий може ознайомитися з детальною інструкцією за посиланням.
