3300 украинских семей получат жилищный ваучер в размере 2 млн грн

1 мая официально появилась возможность заказать средства на жилье для внутриперемещенных лиц с временно оккупированных территорий в рамках программы “єВідновлення”. Об этом заявила глава Кабинета Министров Украины Юлия Свириденко.
Главные тезисы
- Эта возможность рассчитана на получателей помощи, заявки которых уже утверждены комиссиями.
- У гражданина есть 60 дней, чтобы заключить договор покупки жилья у любого нотариуса.
Жилье для ВПЛ — в правительстве раскрыли детали
По словам Свириденко, воспользоваться услугой могут граждане Украины со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома.
Она обратила внимание на то, что на текущем этапе получить жилищный ваучер номиналом на сумму 2 млн грн смогут 3300 таких семей.
Как отметила глава правительства, ваучер предполагает разные сценарии: можно приобрести квартиру или дом, инвестировать в строительство или в погашение ипотеки.
Свириденко обратила внимание на то, что такая возможность действует именно для получателей помощи, заявки которых уже утверждены комиссиями.
Каждый желающий может ознакомиться с подробной инструкцией по ссылке.
