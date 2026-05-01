3300 украинских семей получат жилищный ваучер в размере 2 млн грн

1 мая официально появилась возможность заказать средства на жилье для внутриперемещенных лиц с временно оккупированных территорий в рамках программы “єВідновлення”. Об этом заявила глава Кабинета Министров Украины Юлия Свириденко.

Жилье для ВПЛ — в правительстве раскрыли детали

По словам Свириденко, воспользоваться услугой могут граждане Украины со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома.

Она обратила внимание на то, что на текущем этапе получить жилищный ваучер номиналом на сумму 2 млн грн смогут 3300 таких семей.

Подать обращение на заказ средств можно через приложение Дія. Оператор программы — Укрпочта — проверяет наличие финансирования. Если средства есть, в течение 5 дней заявитель получает уведомление об успешном заказе средств. Юлия Свириденко Глава Кабинета министров Украины

Как отметила глава правительства, ваучер предполагает разные сценарии: можно приобрести квартиру или дом, инвестировать в строительство или в погашение ипотеки.

Свириденко обратила внимание на то, что такая возможность действует именно для получателей помощи, заявки которых уже утверждены комиссиями.

У человека есть 60 дней, чтобы заключить договор покупки жилья у любого нотариуса. Если заказанные средства не будут использованы, они возвращаются на счет оператора и направляются их следующим заявителям в очереди.

