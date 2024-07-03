4 липня графіки відключень світла діятимуть в Україні цілодобово

4 липня в Україні відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби. Вони будуть діяти по всіх областях.

Графіки відключення світла діятимуть 4 липня подвійними та потрійними чергами

Як пояснили у компанії Укренерго, 4 липня графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби.

З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть залучені дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги.

Варто зауважити, що живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде. Поширити

Відключення світла в Україні: що відомо

Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.

Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.

Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.

Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.