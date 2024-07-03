4 липня графіки відключень світла діятимуть в Україні цілодобово

4 липня в Україні відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби. Вони будуть діяти по всіх областях.
Головні тези:
- 4 липня в Україні будуть діяти цілодобові графіки відключень світла, які обумовлені значним дефіцитом електроенергії через російські удари по об'єктах енергетики.
- Графіки відключень передбачають подвійні та потрійні черги в різні години дня з метою забезпечення ефективного використання доступного електропостачання.
- Об'єкти критичної інфраструктури не підпадають під вплив цих відключень, що гарантує певний ступінь стабільності в роботі важливих систем у країні.
- Енергетична ситуація української енергомережі ускладнена і вимагає тимчасових обмежень, але ефективне управління дозволяє подолати можливі проблеми.
- Міністерство енергетики України планує боротьбу із дефіцитом електроенергії та прогнозує можливі відключення світла взимку, проте точні терміни поки що невідомі.
Графіки відключення світла діятимуть 4 липня подвійними та потрійними чергами
Як пояснили у компанії Укренерго, 4 липня графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби.
З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть залучені дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги.
Відключення світла в Україні: що відомо
Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.
Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.
Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.
Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.
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