4 липня графіки відключень світла діятимуть в Україні цілодобово
Категорія
Економіка
Дата публікації

4 липня графіки відключень світла діятимуть в Україні цілодобово

Світло
Джерело:  Укренерго

4 липня в Україні відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби. Вони будуть діяти по всіх областях.

Головні тези:

  • 4 липня в Україні будуть діяти цілодобові графіки відключень світла, які обумовлені значним дефіцитом електроенергії через російські удари по об'єктах енергетики.
  • Графіки відключень передбачають подвійні та потрійні черги в різні години дня з метою забезпечення ефективного використання доступного електропостачання.
  • Об'єкти критичної інфраструктури не підпадають під вплив цих відключень, що гарантує певний ступінь стабільності в роботі важливих систем у країні.
  • Енергетична ситуація української енергомережі ускладнена і вимагає тимчасових обмежень, але ефективне управління дозволяє подолати можливі проблеми.
  • Міністерство енергетики України планує боротьбу із дефіцитом електроенергії та прогнозує можливі відключення світла взимку, проте точні терміни поки що невідомі.

Графіки відключення світла діятимуть 4 липня подвійними та потрійними чергами

Як пояснили у компанії Укренерго, 4 липня графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби.

З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть залучені дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги.

Варто зауважити, що живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Відключення світла в Україні: що відомо

Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.

Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.

Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.

Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні можуть зрости тарифи на світло
Світло
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як відключатимуть світло в Україні 1 липня — графіки
Як відключатимуть світло в Україні 1 липня — графіки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як в Україні вимикатимуть світло 3 липня — графіки
Як в Україні вимикатимуть світло 3 липня — графіки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?