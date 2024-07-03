4 июля графики отключений света будут действовать в Украине круглосуточно

4 июля в Украине отключения света по графикам будут происходить на протяжении всех суток. Они будут действовать по всем областям.
Главные тезисы
- 4 июля в Украине действуют круглосуточные графики отключений света из-за дефицита электроэнергии после российских ударов.
- Критическая инфраструктура остается под защитой и не затрагивается данными отключениями, что обеспечивает стабильность в работе важных систем.
- Сложная энергетическая ситуация требует временных ограничений, однако украинские власти планируют борьбу с дефицитом электроэнергии и оценивают возможные сценарии на зимний период.
- Укрэнерго привлекает двойные и тройные очереди графиков отключений света на 4 июля, с участием объектов критической инфраструктуры.
- По прогнозам, зимой украинцы могут столкнуться с ежедневными отключениями света по 12 часов, однако точные сроки и сценарии длительности ограничений пока не установлены.
Графики отключения света будут действовать 4 июля двойными и тройными очередями
Как пояснили в компании Укрэнерго, 4 июля графики почасовых отключений будут действовать на протяжении всех суток.
С 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут привлечены две очереди графиков отключений, в остальные часы — три очереди.
Отключение света в Украине: что известно
Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.
Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.
Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.
В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.
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