4 июля графики отключений света будут действовать в Украине круглосуточно
Категория
Экономика
Дата публикации

4 июля графики отключений света будут действовать в Украине круглосуточно

Свет
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Источник:  Укрэнерго

4 июля в Украине отключения света по графикам будут происходить на протяжении всех суток. Они будут действовать по всем областям.

Главные тезисы

  • 4 июля в Украине действуют круглосуточные графики отключений света из-за дефицита электроэнергии после российских ударов.
  • Критическая инфраструктура остается под защитой и не затрагивается данными отключениями, что обеспечивает стабильность в работе важных систем.
  • Сложная энергетическая ситуация требует временных ограничений, однако украинские власти планируют борьбу с дефицитом электроэнергии и оценивают возможные сценарии на зимний период.
  • Укрэнерго привлекает двойные и тройные очереди графиков отключений света на 4 июля, с участием объектов критической инфраструктуры.
  • По прогнозам, зимой украинцы могут столкнуться с ежедневными отключениями света по 12 часов, однако точные сроки и сценарии длительности ограничений пока не установлены.

Графики отключения света будут действовать 4 июля двойными и тройными очередями

Как пояснили в компании Укрэнерго, 4 июля графики почасовых отключений будут действовать на протяжении всех суток.

С 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут привлечены две очереди графиков отключений, в остальные часы — три очереди.

Следует отметить, что питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Отключение света в Украине: что известно

Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.

Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.

Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.

В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.

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