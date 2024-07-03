4 июля графики отключений света будут действовать в Украине круглосуточно

4 июля в Украине отключения света по графикам будут происходить на протяжении всех суток. Они будут действовать по всем областям.

Графики отключения света будут действовать 4 июля двойными и тройными очередями

Как пояснили в компании Укрэнерго, 4 июля графики почасовых отключений будут действовать на протяжении всех суток.

С 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут привлечены две очереди графиков отключений, в остальные часы — три очереди.

Следует отметить, что питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет. Поделиться

Отключение света в Украине: что известно

Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.

Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.

Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.

В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.