4 вересня Україну перетне лінія сходження — до чого готуватися

Українська синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що вже 4 вересня у межах нашої країни сформується так звана лінія сходження — саме навколо неї починаються активні дощі, зливи та грози.
Головні тези:
- Лінія сходження викликає конвергенцію повітряних потоків і активізує конвекцію, призводячи до погіршення погодних умов.
- Найближчий дощ ймовірний у понеділок, 8-го вересня.
Погода в Україні буде змінюватися
Наталка Діденко опублікувала карту, на якій позначена жовта лінія з колючками.
За її словами, це так звана лінія сходження, або лінія нестійкості.
Що важливо розуміти, йдеться про вузьку зону, де сходяться повітряні потоки.
Як нагадує Наталка Діденко:
конвергенція — процес, коли кілька повітряних потоків сходяться в одне русло,
конвекція — головний мотор злив, гроз, шквалів, граду, коли тепле легке повітря підіймається, важке холодне опускається, при зустрічі і виникають ось ці явища.
За її словами, температура повітря протягом дня 4-го вересня очікується +24+29 градусів, на заході та півдні +28+32 градуси.
У столиці України 4-го вересня буде сухо сонячно та +26 градусів.
Наталка Діденко також прогнозує, що найближчий дощ ймовірний у понеділок, 8-го вересня.
