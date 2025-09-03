4 вересня Україну перетне лінія сходження — до чого готуватися

Українська синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що вже 4 вересня у межах нашої країни сформується так звана лінія сходження — саме навколо неї починаються активні дощі, зливи та грози.

Погода в Україні буде змінюватися

Наталка Діденко опублікувала карту, на якій позначена жовта лінія з колючками.

За її словами, це так звана лінія сходження, або лінія нестійкості.

Фото: DWD

Що важливо розуміти, йдеться про вузьку зону, де сходяться повітряні потоки.

Вони провокують конвергенцію, через що виникає, активізується конвекція і, як наслідок, у цій зоні з'являються активні дощі, навіть зливи та грози. Поширити

Як нагадує Наталка Діденко:

конвергенція — процес, коли кілька повітряних потоків сходяться в одне русло,

конвекція — головний мотор злив, гроз, шквалів, граду, коли тепле легке повітря підіймається, важке холодне опускається, при зустрічі і виникають ось ці явища.

Тому завтра на крайньому заході України ймовірні грозові дощі. Через оцю лінія сходження. Решта території — сухо, сонячно, антициклон. Наталка Діденко Українська синоптикиня

За її словами, температура повітря протягом дня 4-го вересня очікується +24+29 градусів, на заході та півдні +28+32 градуси.

У столиці України 4-го вересня буде сухо сонячно та +26 градусів.

Наталка Діденко також прогнозує, що найближчий дощ ймовірний у понеділок, 8-го вересня.