4 вересня Україну перетне лінія сходження — до чого готуватися
Категорія
Україна
Дата публікації

Погода в Україні різко зміниться
Джерело:  Наталка Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що вже 4 вересня у межах нашої країни сформується так звана лінія сходження — саме навколо неї починаються активні дощі, зливи та грози. 

Головні тези:

  • Лінія сходження викликає конвергенцію повітряних потоків і активізує конвекцію, призводячи до погіршення погодних умов.
  • Найближчий дощ ймовірний у понеділок, 8-го вересня.

Погода в Україні буде змінюватися

Наталка Діденко опублікувала карту, на якій позначена жовта лінія з колючками.

За її словами, це так звана лінія сходження, або лінія нестійкості.

Фото: DWD

Що важливо розуміти, йдеться про вузьку зону, де сходяться повітряні потоки.

Вони провокують конвергенцію, через що виникає, активізується конвекція і, як наслідок, у цій зоні з'являються активні дощі, навіть зливи та грози.

Як нагадує Наталка Діденко:

  • конвергенція — процес, коли кілька повітряних потоків сходяться в одне русло,

  • конвекція — головний мотор злив, гроз, шквалів, граду, коли тепле легке повітря підіймається, важке холодне опускається, при зустрічі і виникають ось ці явища.

Тому завтра на крайньому заході України ймовірні грозові дощі. Через оцю лінія сходження. Решта території — сухо, сонячно, антициклон.

Наталка Діденко

Наталка Діденко

Українська синоптикиня

За її словами, температура повітря протягом дня 4-го вересня очікується +24+29 градусів, на заході та півдні +28+32 градуси.

У столиці України 4-го вересня буде сухо сонячно та +26 градусів.

Наталка Діденко також прогнозує, що найближчий дощ ймовірний у понеділок, 8-го вересня.

