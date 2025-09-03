4 сентября Украину пересечет линия неустойчивости — к чему готовиться

Украинская синоптик Наталья Диденко предупреждает, что уже 4 сентября в рамках нашей страны сформируется так называемая линия восхождения – именно вокруг нее начинаются активные дожди, ливни и грозы.
Главные тезисы
- Линия схождения вызывает конвергенцию воздушных потоков и активизирует конвекцию, приводя к ухудшению погодных условий.
- Ближайший дождь возможен в понедельник, 8 сентября.
Погода в Украине будет меняться
Наталья Диденко опубликовала карту, на которой обозначена желтая линия с колючками.
По ее словам, это так называемая линия восхождения или линия неустойчивости.
Что важно понимать, речь идет об узкой зоне, где сходятся воздушные потоки.
Как напоминает Наталья Диденко:
конвергенция — процесс, когда несколько воздушных потоков сходятся в одно русло,
конвекция — главный мотор ливней, гроз, шквалов, града, когда теплый легкий воздух поднимается, тяжелый холодный опускается, при встрече и возникают вот эти явления.
По ее словам, температура воздуха в течение дня 4 сентября ожидается +24+29 градусов, на западе и юге +28+32 градуса.
В столице Украины 4 сентября будет сухо солнечно и +26 градусов.
Наталья Диденко также прогнозирует, что ближайший дождь возможен в понедельник, 8 сентября.
