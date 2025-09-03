4 сентября Украину пересечет линия неустойчивости — к чему готовиться

Украинская синоптик Наталья Диденко предупреждает, что уже 4 сентября в рамках нашей страны сформируется так называемая линия восхождения – именно вокруг нее начинаются активные дожди, ливни и грозы.

Погода в Украине будет меняться

Наталья Диденко опубликовала карту, на которой обозначена желтая линия с колючками.

По ее словам, это так называемая линия восхождения или линия неустойчивости.

Фото: DWD

Что важно понимать, речь идет об узкой зоне, где сходятся воздушные потоки.

Они провоцируют конвергенцию, из-за чего возникает активизируется конвекция и, как следствие, в этой зоне появляются активные дожди, даже ливни и грозы. Поделиться

Как напоминает Наталья Диденко:

конвергенция — процесс, когда несколько воздушных потоков сходятся в одно русло,

конвекция — главный мотор ливней, гроз, шквалов, града, когда теплый легкий воздух поднимается, тяжелый холодный опускается, при встрече и возникают вот эти явления.

Поэтому завтра на западе Украины возможны грозовые дожди. Через эту линию восхождения. Остальные территории — сухо, солнечно, антициклон. Наталья Диденко Украинская синоптик

По ее словам, температура воздуха в течение дня 4 сентября ожидается +24+29 градусов, на западе и юге +28+32 градуса.

В столице Украины 4 сентября будет сухо солнечно и +26 градусов.

Наталья Диденко также прогнозирует, что ближайший дождь возможен в понедельник, 8 сентября.