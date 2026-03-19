5 країн мають можливість завдавати ракетних ударів по США — розвідка

США можуть атакувати ракетами 5 країн

Про це йдеться у щорічній оцінці загроз розвідувального співтовариства США.

Розвідка зазначає, що Китай, Росія і Північна Корея розробляють нові системи озброєнь, які можуть загрожувати США всередині самої країни. Крім того, становити загрозу здатні Іран і Пакистан.

Загалом, за оцінками розвідувального співтовариства США, до 2035 року кількість іноземних ракет, націлених на Сполучені Штати, зросте з нинішніх 3000 до більш як 16000.

Китай, Росія, Північна Корея, Іран і Пакистан проводять дослідження й розробляють цілу низку нових, модернізованих або традиційних систем доставки ракет з ядерним і звичайним озброєнням, які можуть завдати удару по території країни.

Іноземні арсенали звичайних і ядерних ракет також становлять загрозу для супутників.

Росія розробляє новий супутник, що нестиме ядерну зброю як засіб протисупутникової боротьби.

Водночас, як вважає розвідка, Китай, імовірно, побоюється, що ракетний щит президента Дональда Трампа "Золотий купол" збільшить імовірність втручання США у війну проти Тайваню, і це нібито може підштовхнути Китай до укладення угод про контроль над озброєннями.

Розвідка дійшла висновку, що в китайського лідера Сі Цзіньпіна немає чітких термінів стосовно приєднання Тайваню, принаймні "в даний час він не планує" вторгнення на острів.

Китайські офіційні особи визнають, що морське вторгнення на Тайвань було б надзвичайно складним і пов'язане з високим ризиком провалу, особливо в разі втручання США.

Розвідувальне співтовариство вважає, що іранський режим мститиметься за ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї.

Якщо режим виживе, Тегеран майже напевно спробує помститися. У разі виживання Іран відновить свій вплив і становитиме реальну загрозу інтересам Ізраїлю і США.

У звіті згадується також Європейський Союз. Зокрема зазначається, що іммігранти в країнах ЄС не асимілювалися, і що це призвело до радикалізації частини іммігрантської молоді.