Розвідка США попередила про нові ускладнення для роботи Patriot в Україні — що сталося
Розвідка США попередила про нові ускладнення для роботи Patriot в Україні — що сталося

Patriot
Джерело:  The War Zone

Розвідувальне управління Міноборони США (DIA) повідомило, що нові модифікації російських балістичних ракет, які здатні змінювати траєкторію польоту та використовувати засоби обману, ускладнюють роботу систем ППО Patriot в Україні.

Головні тези:

  • Модифіковані ракети РФ ускладнюють ефективність системи ППО Patriot в Україні за даними розвідки США.
  • Росія активізувала застосування ракет із маневровими траєкторіями та радіоелектронними приманками для ускладнення перехоплення.
  • Навіть із додатковими перехоплювачами українським силам не завжди вдається нейтралізувати нові російські ракети, які можуть відхилятися від стандартної траєкторії.

Модифіковані ракети РФ ускладнюють роботу Patriot в Україні

За даними розвідки, останніми місяцями Росія активізувала застосування ракет із маневровими траєкторіями та радіоелектронними приманками. Це знижує ефективність Patriot, на які Україна покладається для протидії балістичним ударам.

Україна наразі має п’ять батарей Patriot: три надані США, одну — Румунією та одну — у спільному постачанні Німеччини та Нідерландів.

Хоча українські сили отримали додаткові перехоплювачі, експерти зазначають, що навіть із ними не завжди вдається нейтралізувати нові російські ракети.

Найчастіше мова йде про “Іскандер-М” та KN-23 — ракети, які можуть відхилятися від стандартної балістичної траєкторії, що значно ускладнює прогнозування їхнього руху та своєчасне перехоплення.

Розвідка США не уточнює, який саме тип ракет є найпроблемнішим, але підкреслює: технологічні удосконалення роблять їхнє знищення набагато складнішим, створюючи серйозні виклики для української протиповітряної оборони.

