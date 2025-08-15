Разведка США предупредила о новых осложнениях для работы Patriot в Украине — что произошло

Разведывательное управление Минобороны США (DIA) сообщило, что новые модификации российских баллистических ракет, способные изменять траекторию полета и использовать средства обмана, усложняют работу систем ПВО Patriot в Украине.

Модифицированные ракеты РФ усложняют работу Patriot в Украине

По данным разведки, в последние месяцы Россия активизировала применение ракет с маневровыми траекториями и радиоэлектронными приманками. Это снижает эффективность Patriot, на которую Украина полагается для противодействия баллистическим ударам.

Украина имеет пять батарей Patriot: три предоставлены США, одну — Румынией и одну — в совместном снабжении Германии и Нидерландов. Поделиться

Хотя украинские силы получили дополнительные перехватчики, эксперты отмечают, что даже с ними не всегда удается нейтрализовать новые российские ракеты.

Чаще всего речь идет об Искандер-М и KN-23 — ракетах, которые могут отклоняться от стандартной баллистической траектории, что значительно усложняет прогнозирование их движения и своевременное перехват.

Разведка США не уточняет, какой именно тип ракет наиболее проблемный, но подчеркивает: технологические усовершенствования делают их уничтожение гораздо сложнее, создавая серьезные вызовы для украинской противовоздушной обороны.