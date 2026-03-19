5 стран имеют возможность наносить ракетные удары по США — разведка

Разведка США предполагает возможность нанесения ракетных ударов по материковой части страны враждебными государствами.
Главные тезисы
- Китай, Россия, Северная Корея, Иран и Пакистан входят в список государств, способных атаковать ракетами территорию США.
- Количество иностранных ракет, нацеленных на Америку, может вырасти до более чем 16000 к 2035 году.
США могут атаковать ракетами 5 стран
Об этом говорится в ежегодной оценке угроз разведывательного сообщества США.
Разведка отмечает, что Китай, Россия и Северная Корея разрабатывают новые системы вооружений, которые могут угрожать США внутри страны. Кроме того, представлять угрозу способны Иран и Пакистан.
В целом, по оценкам разведывательного сообщества США, к 2035 году количество иностранных ракет, нацеленных на Соединенные Штаты, вырастет с нынешних 3000 до более чем 16000.
Иностранные арсеналы обычных и ядерных ракет также представляют угрозу спутникам.
Россия разрабатывает новый спутник, нести ядерное оружие как средство противоспутниковой борьбы.
В то же время, по мнению разведки, Китай, вероятно, опасается, что ракетный щит президента Дональда Трампа "Золотой купол" увеличит вероятность вмешательства США в войну против Тайваня, и это якобы может подтолкнуть Китай к заключению соглашений о контроле над вооружениями.
Разведка пришла к выводу, что у китайского лидера Си Цзиньпина нет четких сроков по присоединению Тайваня, по крайней мере "в настоящее время он не планирует" вторжение на остров.
Китайские официальные лица признают, что морское вторжение на Тайвань было бы очень сложным и связано с высоким риском провала, особенно в случае вмешательства США.
Если режим выживет, Тегеран почти наверняка попытается отомстить. В случае выживания Иран возобновит свое влияние и будет представлять реальную угрозу интересам Израиля и США.
В отчете также упоминается Европейский Союз. В частности, отмечается, что иммигранты в странах ЕС не ассимилировались, и что это привело к радикализации части иммигрантской молодежи.
Большая часть Европы сталкивается с проблемами или ограниченными возможностями, препятствующими активному сотрудничеству в области безопасности в ближайшей перспективе. Некоторые члены ЕС сталкиваются с увеличением государственного долга в сочетании со слабым экономическим ростом.
