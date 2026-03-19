5 стран имеют возможность наносить ракетные удары по США — разведка

США могут атаковать ракетами 5 стран

Об этом говорится в ежегодной оценке угроз разведывательного сообщества США.

Разведка отмечает, что Китай, Россия и Северная Корея разрабатывают новые системы вооружений, которые могут угрожать США внутри страны. Кроме того, представлять угрозу способны Иран и Пакистан.

В целом, по оценкам разведывательного сообщества США, к 2035 году количество иностранных ракет, нацеленных на Соединенные Штаты, вырастет с нынешних 3000 до более чем 16000.

Китай, Россия, Северная Корея, Иран и Пакистан проводят исследования и разрабатывают целый ряд новых, модернизированных или традиционных систем доставки ракет с ядерным и обычным вооружением, которые могут нанести удар по территории страны.

Иностранные арсеналы обычных и ядерных ракет также представляют угрозу спутникам.

Россия разрабатывает новый спутник, нести ядерное оружие как средство противоспутниковой борьбы.

В то же время, по мнению разведки, Китай, вероятно, опасается, что ракетный щит президента Дональда Трампа "Золотой купол" увеличит вероятность вмешательства США в войну против Тайваня, и это якобы может подтолкнуть Китай к заключению соглашений о контроле над вооружениями.

Разведка пришла к выводу, что у китайского лидера Си Цзиньпина нет четких сроков по присоединению Тайваня, по крайней мере "в настоящее время он не планирует" вторжение на остров.

Китайские официальные лица признают, что морское вторжение на Тайвань было бы очень сложным и связано с высоким риском провала, особенно в случае вмешательства США.

Разведывательное сообщество считает, что иранский режим будет мстить за ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи.

Если режим выживет, Тегеран почти наверняка попытается отомстить. В случае выживания Иран возобновит свое влияние и будет представлять реальную угрозу интересам Израиля и США.

В отчете также упоминается Европейский Союз. В частности, отмечается, что иммигранты в странах ЕС не ассимилировались, и что это привело к радикализации части иммигрантской молодежи.