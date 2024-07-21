5 найкращих серіалів 2024 року — рейтинг IMDb

Платформа IMDb регулярно ділиться з кіноманами цікавими рейтингам та радить, на які фільми варто звернути увагу. Цього разу команда експертів опублікувала новий список вражаючих серіалів 2024 року.
Головні тези:
- У серіалі “Великий куш” молоді шахраї потрапляють у світ організованої злочинності, де доводиться виживати серед гангстерів та копів.
- Серіал “Сьоґун” розповідає історію англійського моряка, який шукає шлях до Японії.
- У мультсеріалі “Люди Ікс '97” мутанти знову використовують свої здібності для захисту людства від загроз.
- Серіал “Ведмідь” розповідає про шеф-кухаря, який повертається до рідного Чикаго та стикається зі складнощами у сімейному бізнесі.
- У постапокаліптичному серіалі “Фолаут” показані наслідки ядерної війни та боротьба за ресурси у ретрофутуристичному суспільстві.
1. "Великий куш"
У центрі сюжету — група молодих шахраїв, які випадково виявили вантажівку з награбованим золотом.
Таким чином головні герої потрапляють у світ еліти організованої злочинності, де панують свої жорсткі правила гри.
Хлопцям доведеться швидко вчитися виживати, стикаючись із гангстерами, продажними копами та циганськими боксерами.
2. "Сьоґун"
За словами кінокритиків, це американський історично-драматичний мінісеріал, створений Рейчел Кондо та Джастіном Марксом.
Варто звернути увагу на те, що він заснований на однойменному романі 1975 року Джеймса Клавелла.
Понад 400 років тому безстрашний англійський моряк і протестант Джон Блекторн, лоцман на голландському торговому судні, шукає шлях до Японії.
Його головна мета — витіснити звідти португальських католиків. Після довгих місяців безрезультатних пошуків судно сідає на мілину біля японського узбережжя.
3. "Люди Ікс '97"
Ще одне дітище команди Marvel Studios, яке є продовженням мультсеріалу 1992 року.
Неочікувана загибель професора Ікс, який створив Людей Ікс, призводить до того, що новим лідером мутантів стає норовливий і відповідальний Циклоп.
Мутанти продовжують активно використовувати свої надприродні здібності для захисту людства від різних загроз, але люди, як і раніше, ненавидять їх і бояться.
4. "Ведмідь"
Американський комедійно-драматичний серіал, який підкорив мільйони глядачів у різних куточках світу.
На своїх екранах ви зможете побачити — Джеремі Аллен Вайта, Ебон Мосс-Бакрака, Айо Едебірі, Ліонеля Бойса, Лізу Колон-Заяс та Еббі Елліотта.
Головний герой — шеф-кухарь Кармен Берцатто, який під тиском життєвих обставин вимушений покинути світ великої кухні та вирушити до рідного Чикаго.
У цьому містечку йому доведеться взяти до рук сімейний бізнес, однак все не так просто, як здається.
5. "Фолаут"
Цей серіал сподобається усім, хто полюбляє постапокаліптичні картини.
У ньому зображуються наслідки ядерної війни в альтернативній історії, де розвиток ядерних технологій після Другої світової війни призвів до появи ретрофутуристичного суспільства і подальшої війни за ресурси.
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