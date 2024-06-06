50 млрд євро для України. Рада ратифікувала угоду з ЄС

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Євросоюзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування згідно з інструментом Ukraine Facility.

Рада ратифікувала угоду з ЄС для отримання Україною 50 млрд євро

Зокрема, за ратифікацію виступили 320 нардепів — це був останній необхідний крок для того, щоб угода набула чинності.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що угода врегульовує:

питання функціонування інституту Національного координатора

внутрішної системи управління та контролю в Україні

співпраці з європейськими контрольними органами

створення Аудиторської ради

моніторингу реалізації Ukraine Facility з боку установ, офісів, агентств та органів ЄС, а також вимоги щодо збору, прозорості й публічності даних.

У план включили структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. Серед них — європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних і секторальних реформ у різних сферах.

За орієнтовним планом виплат у 2024 році Україна отримає 16 мільярдів євро, у 2025 — 12,5 мільярда євро, у 2026 — 7,25 мільярда євро, а у 2027 — 2,5 мільярда євро.

50 млрд євро для України

Лідери ЄС 1 лютого домовилися виділити Україні макрофінансову допомогу на 50 мільярдів євро. Програма розрахована на чотири роки.

Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов: продовження демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою і верховенством права, гарантування поваги до прав людини, зокрема меншин.

Також у висновках ідеться, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати за програмою, а за два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд усієї багаторічної фінансової рамки.