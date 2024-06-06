50 млрд євро для України. Рада ратифікувала угоду з ЄС

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Євросоюзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування згідно з інструментом Ukraine Facility.
Головні тези:
- Рада ратифікувала угоду з ЄС про виділення Україні 50 млрд євро через інструмент Ukraine Facility.
- Угода передбачає 16 млрд євро у 2024 році, 12,5 млрд у 2025, 7,25 млрд у 2026 та 2,5 млрд у 2027.
- Умови допомоги включають структурні реформи, боротьбу з корупцією та публічність даних.
- Програма макрофінансової допомоги передбачає виконання Україною демократичних механізмів та захист прав людини.
- Лідери ЄС проводитимуть річні дебати за програмою та можуть запропонувати перегляд фінансової рамки через два роки.
Рада ратифікувала угоду з ЄС для отримання Україною 50 млрд євро
Зокрема, за ратифікацію виступили 320 нардепів — це був останній необхідний крок для того, щоб угода набула чинності.
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що угода врегульовує:
питання функціонування інституту Національного координатора
внутрішної системи управління та контролю в Україні
співпраці з європейськими контрольними органами
створення Аудиторської ради
моніторингу реалізації Ukraine Facility з боку установ, офісів, агентств та органів ЄС, а також вимоги щодо збору, прозорості й публічності даних.
У план включили структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. Серед них — європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних і секторальних реформ у різних сферах.
За орієнтовним планом виплат у 2024 році Україна отримає 16 мільярдів євро, у 2025 — 12,5 мільярда євро, у 2026 — 7,25 мільярда євро, а у 2027 — 2,5 мільярда євро.
50 млрд євро для України
Лідери ЄС 1 лютого домовилися виділити Україні макрофінансову допомогу на 50 мільярдів євро. Програма розрахована на чотири роки.
Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов: продовження демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою і верховенством права, гарантування поваги до прав людини, зокрема меншин.
Також у висновках ідеться, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати за програмою, а за два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд усієї багаторічної фінансової рамки.
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