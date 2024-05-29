ЄС прагне почати переговори з Україною щодо вступу до 1 липня, коли Угорщина отримає головування у Раді ЄС.
Що відомо про прагнення ЄС уникнути блокування Угорщиною переговорів з Україною про вступ
Наразі Бельгія, яка головує у Раді ЄС, прагне щоб переговори стосовно членства України розпочалися на Раді зі спільних питань, зустрічі міністрів у справах ЄС, 25 червня.
ЄС не хоче чекати нового звіту для підтвердження прогресу України, побоюючись, що комісар з питань розширення, угорець Олівер Варгеї, може затягнути процес.
Що відомо про план початку переговорів з Україною щодо вступу в ЄС
29 травня представники 27 урядів ЄС обговорюють рамковий проект переговорів про приєднання України та Молдови до Євросоюзу.
Однак дипломати не очікують укладення угоди сьогодні, з огляду на те, скільки складних технічних питань належить вирішити.
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