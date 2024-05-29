ЄС хоче прискорити початок переговорів щодо вступу України
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ЄС хоче прискорити початок переговорів щодо вступу України

Прапори України та ЄС
Джерело:  Politico

ЄС прагне почати переговори з Україною щодо вступу до 1 липня, коли Угорщина отримає головування у Раді ЄС. 

Що відомо про прагнення ЄС уникнути блокування Угорщиною переговорів з Україною про вступ

Наразі Бельгія, яка головує у Раді ЄС, прагне щоб переговори стосовно членства України розпочалися на Раді зі спільних питань, зустрічі міністрів у справах ЄС, 25 червня.

Хоча в останній доповіді Комісії по Україні були відзначені деякі реформи, які Києву ще належить провести до початку переговорів, чиновники кажуть, що Україна вже зробила більшу частину домашньої роботи. Це включає в себе реформи щодо захисту етнічних і мовних меншин, як рекомендувала Венеційська комісія, — йдеться у матеріалі видання.

ЄС не хоче чекати нового звіту для підтвердження прогресу України, побоюючись, що комісар з питань розширення, угорець Олівер Варгеї, може затягнути процес.

Що відомо про план початку переговорів з Україною щодо вступу в ЄС

29 травня представники 27 урядів ЄС обговорюють рамковий проект переговорів про приєднання України та Молдови до Євросоюзу.

Однак дипломати не очікують укладення угоди сьогодні, з огляду на те, скільки складних технічних питань належить вирішити.

Ідея полягає в тому, щоб почати обговорення на рівні послів таких делікатних питань, як права меншин, які є ключовими для Угорщини, щоб досягти угоди найближчими тижнями. Дипломати ЄС сподіваються, що Будапешт вдасться переконати вирішити це питання до того, як Угорщина прийме головування в Раді 1 липня, — пояснюють автори матеріалу.

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