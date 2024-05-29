ЕС стремится начать переговоры с Украиной о вступлении до 1 июля, когда Венгрия получит председательство в Совете ЕС.
Что известно о стремлении ЕС избежать блокирования Венгрией переговоров с Украиной о вступлении
В настоящее время Бельгия, председательствующая в Совете ЕС, стремится к тому, чтобы переговоры по членству Украины начались на Совете по общим вопросам, встрече министров по делам ЕС, 25 июня.
ЕС не хочет ждать нового отчета для подтверждения прогресса Украины, опасаясь, что комиссар по расширению, венгр Оливер Варгеи, может затянуть процесс.
Что известно о плане начала переговоров с Украиной по вступлению в ЕС
29 мая представители 27 правительств ЕС обсуждают рамочный проект переговоров о присоединении Украины и Молдовы к Евросоюзу.
Однако дипломаты не ожидают заключения соглашения сегодня, учитывая, сколько сложных технических вопросов предстоит решить.
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