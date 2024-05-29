ЕС хочет ускорить начало переговоров по вступлению Украины
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ЕС хочет ускорить начало переговоров по вступлению Украины

Флаги Украины и ЕС
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Источник:  Politico

ЕС стремится начать переговоры с Украиной о вступлении до 1 июля, когда Венгрия получит председательство в Совете ЕС.

Что известно о стремлении ЕС избежать блокирования Венгрией переговоров с Украиной о вступлении

В настоящее время Бельгия, председательствующая в Совете ЕС, стремится к тому, чтобы переговоры по членству Украины начались на Совете по общим вопросам, встрече министров по делам ЕС, 25 июня.

Хотя в последнем докладе Комиссии по Украине были отмечены некоторые реформы, которые Киеву предстоит провести до начала переговоров, чиновники говорят, что Украина уже сделала большую часть домашней работы. Это включает в себя реформы защиты этнических и языковых меньшинств, как рекомендовала Венецианская комиссия, — говорится в материале издания.

ЕС не хочет ждать нового отчета для подтверждения прогресса Украины, опасаясь, что комиссар по расширению, венгр Оливер Варгеи, может затянуть процесс.

Что известно о плане начала переговоров с Украиной по вступлению в ЕС

29 мая представители 27 правительств ЕС обсуждают рамочный проект переговоров о присоединении Украины и Молдовы к Евросоюзу.

Однако дипломаты не ожидают заключения соглашения сегодня, учитывая, сколько сложных технических вопросов предстоит решить.

Идея состоит в том, чтобы начать обсуждение на уровне послов таких щекотливых вопросов, как права меньшинств, которые являются ключевыми для Венгрии, чтобы достичь соглашения в ближайшие недели. Дипломаты ЕС надеются, что Будапешт удастся убедить решить этот вопрос до того, как Венгрия примет председательство в Раде 1 июля, — объясняют авторы материала.

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