В ЕС возмущены блокированием Венгрией решений о помощи Украине
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В ЕС возмущены блокированием Венгрией решений о помощи Украине

Флаги ЕС и Украины
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Источник:  Euractiv

Во время встречи глав МИД стран ЕС было высказано возмущение позицией властей Венгрии, блокирующей инициативы европейских стран по помощи Украины.

В ЕС выразили гнев относительно позиции Венгрии по блокированию инициатив по помощи Украине

В ходе встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе обсуждалось использование средств из внебюджетного Европейского фонда мира для помощи Украине.

Венгрия около года блокирует частичное возмещение расходов на вооружение, которое европейские партнеры передают Украине в рамках внебюджетного Европейского фонда мира в размере 9 млрд евро.

Растет разочарование (если не сказать больше), поскольку ЕС опирается на поддержку в размере 5 млрд евро, а очень скоро — на непредсказуемые прибыли, полученные от иммобилизованных активов, которые рискуют не использоваться должным образом, если не будет никакого соглашения, — объясняет один по европейским дипломатам.

Все больше европейских стран ЕС начинают указывать Будапешту на общую позицию, а не факт, что венгерские власти еще ни разу не наложили вето на решения ЕС относительно помощи Украине.

Что говорят руководители европейской дипломатии

Мы изучили это и обнаружили, что около 41% резолюций ЕС по Украине были заблокированы Венгрией, — подчеркнул глава МИД Литвы Габрелиус Ландсбергис.

По его словам, использование средств Европейского фонда мира блокируется Венгрией, равно как и решение о членстве Украины в ЕС.

Мы не можем допустить, чтобы одна страна, которая подписала эту сумму несколько месяцев назад на встрече глав государств Заседания Рады, теперь блокирует эту жизненно важную помощь для Украины, — подчеркнул глава МИД Бельгии Хаджа Лахбиб

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что во время каждой подобной встречи приходится убеждать Венгрию не блокировать важные решения.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил журналистам, что Рим будет "против блокировки, мы хотим двигаться дальше".

Дипломаты ЕС заявили, что ожидают, что обсуждение военной помощи ЕС Украине переместится на встречу министров обороны во вторник.

Венгрия систематически блокирует все усилия на уровне Европейского Союза по поддержке Украины. Мы должны начать рассматривать это как системный подход к любым попыткам ЕС играть любую важную роль во внешней политике. Это зашло очень, очень далеко, — подчеркнул Габрелиус Ландсбергис.

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