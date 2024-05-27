Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что европейские политики выступают с "все более безумными и дикими" предложениями по расширению формата помощи Украине.
В Венгрии продолжают нападки на инициативы ЕС по расширению помощи Украине
Сиярто также цинично добавил, что ему очень интересно, какие еще идеи европейские политики выдвинут во время заседания Совета иностранных дел 27 мая.
Что говорят в НАТО
По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, партнеры не выполняют взятые на себя обязательства по поддержке Украины.
По его словам, в апреле руководители минобороны стран Альянса провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, который отмечал необходимость поставок дополнительных систем ПВО, в частности, ЗРК Patriot и SAMP/T.
Он предупредил, что промедление с решениями о помощи Украине имеет свои негативные последствия.
Генсек НАТО отметил, что украинские военные не получают должного количества и в установленные сроки боеприпасов и средств ПВО.
Все это усложняет противодействие попыткам оккупационной армии РФ захватить как можно больше украинских территорий.
В частности, российское преимущество в средствах ведения огня и неспособность украинцев сбивать российские ракеты приводит к последствиям.
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