Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что европейские политики выступают с "все более безумными и дикими" предложениями по расширению формата помощи Украине.

В Венгрии продолжают нападки на инициативы ЕС по расширению помощи Украине

У европейских политиков получаются все более безумные и более дикие идеи: отправка солдат в Украину, сбивание российских ракет над Украиной, ядерная война, европейская пехота, что еще дальше? — заявляет скандальный глава венгерской дипломатии. Поделиться

Сиярто также цинично добавил, что ему очень интересно, какие еще идеи европейские политики выдвинут во время заседания Совета иностранных дел 27 мая.

Что говорят в НАТО

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, партнеры не выполняют взятые на себя обязательства по поддержке Украины.

Проблема состоит в том, что в последние месяцы мы не передали Украине то, что мы пообещали. Соединенные Штаты потратили шесть месяцев на согласование нового пакета помощи. Европейские союзники, пообещавшие один миллион боеприпасов, ничего не поставили и близко к этому количеству боеприпасов в Украину, подчеркнул генсек НАТО. Поделиться

По его словам, в апреле руководители минобороны стран Альянса провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, который отмечал необходимость поставок дополнительных систем ПВО, в частности, ЗРК Patriot и SAMP/T.

Кроме Германии, передавшей одну дополнительную систему Patriot, союзники не выполнили того, что пообещали по отношению к противовоздушной обороне, — заявил Столтенберг. Поделиться

Он предупредил, что промедление с решениями о помощи Украине имеет свои негативные последствия.

Генсек НАТО отметил, что украинские военные не получают должного количества и в установленные сроки боеприпасов и средств ПВО.

Все это усложняет противодействие попыткам оккупационной армии РФ захватить как можно больше украинских территорий.

В частности, российское преимущество в средствах ведения огня и неспособность украинцев сбивать российские ракеты приводит к последствиям.