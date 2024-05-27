В Венгрии назвали "дикими" идеи ЕС по расширению помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

В Венгрии назвали "дикими" идеи ЕС по расширению помощи Украине

Петер Сиярто
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Источник:  online.ua

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что европейские политики выступают с "все более безумными и дикими" предложениями по расширению формата помощи Украине.

В Венгрии продолжают нападки на инициативы ЕС по расширению помощи Украине

У европейских политиков получаются все более безумные и более дикие идеи: отправка солдат в Украину, сбивание российских ракет над Украиной, ядерная война, европейская пехота, что еще дальше? — заявляет скандальный глава венгерской дипломатии.

Сиярто также цинично добавил, что ему очень интересно, какие еще идеи европейские политики выдвинут во время заседания Совета иностранных дел 27 мая.

Что говорят в НАТО

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, партнеры не выполняют взятые на себя обязательства по поддержке Украины.

Проблема состоит в том, что в последние месяцы мы не передали Украине то, что мы пообещали. Соединенные Штаты потратили шесть месяцев на согласование нового пакета помощи. Европейские союзники, пообещавшие один миллион боеприпасов, ничего не поставили и близко к этому количеству боеприпасов в Украину, подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, в апреле руководители минобороны стран Альянса провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, который отмечал необходимость поставок дополнительных систем ПВО, в частности, ЗРК Patriot и SAMP/T.

Кроме Германии, передавшей одну дополнительную систему Patriot, союзники не выполнили того, что пообещали по отношению к противовоздушной обороне, — заявил Столтенберг.

Он предупредил, что промедление с решениями о помощи Украине имеет свои негативные последствия.

Генсек НАТО отметил, что украинские военные не получают должного количества и в установленные сроки боеприпасов и средств ПВО.

Все это усложняет противодействие попыткам оккупационной армии РФ захватить как можно больше украинских территорий.

В частности, российское преимущество в средствах ведения огня и неспособность украинцев сбивать российские ракеты приводит к последствиям.

Именно поэтому сейчас ситуация на поле боя сложная. Мы видим последствия, к которым приводят воздушные удары, ракетные удары, — объяснил Столтенберг.

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