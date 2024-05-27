Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що європейські політики виступають з “все більш божевільними та дикими” пропозиціями щодо розширення формату допомоги Україні.
В Угорщині продовжують нападки на ініціативи ЄС щодо розширення допомоги Україні
Сіярто також цинічно додав, що йому нібито дуже цікаво, які ще ідеї європейські політики висунуть під час засідання Ради закордонних справ 27 травня.
Що кажуть у НАТО
За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, партнери не виконують взятих на себе зобов’язань щодо підтримки України.
За його словами, у квітні керівники міноборони країн Альянсу провели зустріч із президентом Володимиром Зеленським, який наголошував на необхідності поставок додаткових систем ППО, зокрема, ЗРК Patriot і SAMP/T.
Він попередив, що зволікання із рішеннями щодо допомоги Україні мають свої негативні наслідки.
Генсек НАТО зазначив, що українські військові не отримують належної кількості і у визначені терміни боєприпасів та засобів ППО.
Все це ускладнює протидію спробам окупаційної армії РФ захопити якомога більше українських територій.
Зокрема, російська перевага у засобах ведення вогню і нездатність українців збивати російські ракети призводить до наслідків.
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