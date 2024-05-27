Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що європейські політики виступають з “все більш божевільними та дикими” пропозиціями щодо розширення формату допомоги Україні.

В Угорщині продовжують нападки на ініціативи ЄС щодо розширення допомоги Україні

У європейських політиків виходять все більш божевільні і більш дикі ідеї: відправка солдат в Україну, збиття російських ракет над Україною, ядерна війна, європейська піхота, що ще далі? — заявляє скандальний очільник угорської дипломатії. Поширити

Сіярто також цинічно додав, що йому нібито дуже цікаво, які ще ідеї європейські політики висунуть під час засідання Ради закордонних справ 27 травня.

Що кажуть у НАТО

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, партнери не виконують взятих на себе зобов’язань щодо підтримки України.

Проблема полягає у тому, що впродовж останніх місяців ми не передали Україні те, що ми пообіцяли. Сполучені Штати витратили шість місяців на узгодження нового пакету допомоги. Європейські союзники, які пообіцяли один мільйон боєприпасів, нічого не поставили й близько до цієї кількості боєприпасів до України, — підкреслив генсек НАТО. Поширити

За його словами, у квітні керівники міноборони країн Альянсу провели зустріч із президентом Володимиром Зеленським, який наголошував на необхідності поставок додаткових систем ППО, зокрема, ЗРК Patriot і SAMP/T.

Окрім Німеччини, яка передала одну додаткову систему Patriot, союзники не виконали того, що пообіцяли стосовно протиповітряної оборони, — заявив Столтенберг. Поширити

Він попередив, що зволікання із рішеннями щодо допомоги Україні мають свої негативні наслідки.

Генсек НАТО зазначив, що українські військові не отримують належної кількості і у визначені терміни боєприпасів та засобів ППО.

Все це ускладнює протидію спробам окупаційної армії РФ захопити якомога більше українських територій.

Зокрема, російська перевага у засобах ведення вогню і нездатність українців збивати російські ракети призводить до наслідків.