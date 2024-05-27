Під час зустрічі глав МЗС країн ЄС було висловлено обурення позицією влади Угорщини, яка блокує ініціативи європейських країн з допомоги України.

У ЄС висловили гнів стосовно позиції Угорщини щодо блокування ініціатив з допомоги Україні

Під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі обговорювалось використання коштів з позабюджетного Європейського фонду миру для допомоги Україні.

Зазначається, що Угорщина близько року блокує часткове відшкодування витрат на озброєння, яке європейські партнери передають Україні в рамках позабюджетного Європейського фонду миру у розмірі 9 млрд євро.

Зростає розчарування (якщо не сказати більше), оскільки ЄС наразі спирається на підтримку в розмірі 5 млрд євро, а дуже скоро — на непередбачувані прибутки, отримані від іммобілізованих активів, які ризикують не використовуватися належним чином, якщо не буде ніякої угоди, — пояснює один з європейських дипломатів. Поширити

Все більше європейських країн ЄС починають вказувати Будапешту на загальну позицію, а не на факт, що угорська влада ще жодного разу не наклала вето на рішення ЄС стосовно допомоги Україні.

Що кажуть керівники європейської дипломатії

Ми вивчили це і виявили, що близько 41% резолюцій ЄС щодо України були заблоковані Угорщиною, — підкреслив глава МЗС Литви Габреліус Ландсбергіс. Поширити

За його словами, використання коштів Європейського фонду миру блокується Угорщиною, так само, як і рішення щодо членства України в ЄС.

Ми не можемо допустити, щоб одна країна, яка також підписала цю суму кілька місяців тому на зустрічі глав держав Засідання Ради, тепер блокує цю життєво важливу допомогу для України, — підкреслив глава МЗС Бельгії Хаджа Лахбіб Поширити

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна підкреслив, що під час кожної подібної зустрічі доводиться переконувати Угорщину не блокувати важливі рішення.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив журналістам, що Рим буде "проти блокування, ми хочемо рухатися далі".

Дипломати ЄС заявили, що очікують, що обговорення військової допомоги ЄС Україні переміститься до зустрічі міністрів оборони у вівторок.