Єврокомісія підтримала план реформ України на 50 млрд євро
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Економіка
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Єврокомісія підтримала план реформ України на 50 млрд євро

Прапори ЄС та України
Джерело:  Урсула фон дер Ляєн

Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС схвалити план України щодо реформ. Це дозволить надати Українні допомогу з пакета в 50 млрд євро.

Український план реформ схвалено Єврокомісією

Європейська Комісія ухвалила Український план, що є основою для реалізації Українського фонду в в обсязі 50 млрд євро в бюджеті ЄС на 2024-2027 роки. Таке рішення відкриває можливість для здійснення регулярних платежів, які мають критично важливе значення для бюджетної підтримки України.

Про це у своєму Twitter написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Стратегія реформ та інвестицій в Україні пропонує міцну основу для більш сучасної, процвітаючої України на її шляху до ЄС.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії

Саме через це, за її словами, сьогоднішнє схвалення Єврокомісією "Українського плану" є великим кроком вперед.

Воно відкриває шлях до регулярних виплат в рамках Фонду для України у розмірі 50 млрд євро.

Ukraine Facility: що відомо

1 лютого цього року лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. Кошти мають передати в рамках програми Ukraine Facility.

Також, згідно з програмою, Україна має виконувати окремі умови для того, щоб отримувати фінансову допомогу від ЄС. Якщо цього не відбуватиметься, виплату коштів призупинять.

Вже 28 лютого Рада ЄС остаточно схвалила програму. Це означало, що вона набула чинності, і нашій країні могли надати перші кошти.

20 березня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Єврокомісія виплатила Україні перший транш у розмірі 4,5 млрд євро.

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