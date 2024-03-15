Єврокомісія виділила 500 млн євро для нарощування виробництва боєприпасів

Європейська комісія виділила 500 млн євро на виробництво боєприпасів. Це дасть змогу європейській оборонній промисловості збільшити потужності з виробництва боєприпасів до 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року.

Єврокомісія виділила кошти на боєприпаси

Очікується, що за підтримки ASAP до кінця 2025 року Європа досягне річного обсягу виробництва снарядів у 2 мільйони одиниць.

Зазначається, що Єврокомісія в рекордно короткі терміни завершила оцінку в рамках положення ASAP і відібрала 31 проєкт, покликаний допомогти європейській промисловості збільшити виробництво і готовність боєприпасів.

Відібрані проєкти охоплюють п'ять галузей: вибухові речовини, порох, снаряди, ракети, а також сертифікація випробувань і відновлення.

Фінансування проєктів становитиме 513 мільйонів євро з бюджетів ЄС і Норвегії.

Це фінансування дасть змогу залучити додаткові інвестиції від промисловості за рахунок співфінансування, внаслідок чого загальний обсяг інвестицій у ланцюжок поставок становитиме близько 1,4 млрд євро, — ідеться в повідомленні. Поширити

Очікується, що угоди про надання грантів з відібраними заявниками буде підписано в травні 2024 року.

Що відомо про чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції в середині лютого президент Чехії Петр Павел оголосив, що його країна знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу.

Поки що ми знайшли півмільйона 155-мм снарядів і 300 000 122-мм снарядів, які ми можемо відправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо у нас будуть необхідні кошти.

Ініціатива коштуватиме 1,5 мільярда доларів.

Близько п’ятнадцяти країн уже підтримують «чеський план»: Бельгія та Нідерланди пообіцяли виділити 200 та 100 мільйонів євро відповідно. Також до ініціативи публічно приєдналися Франція, Латвія, Німеччина, Канада, Норвегія.

7 березня Павел заявив, що Чехія зібрала необхідні кошти для купівлі 800 тисяч снарядів для України.