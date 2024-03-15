Еврокомиссия выделила 500 млн. евро для наращивания производства боеприпасов
Категория
Мир
Дата публикации

Еврокомиссия выделила 500 млн. евро для наращивания производства боеприпасов

Еврокомиссия
ес
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Европейская комиссия выделила 500 млн. евро на производство боеприпасов. Это позволит европейской оборонной промышленности увеличить мощности по производству боеприпасов до 2 млн. снарядов в год до конца 2025 года.

Еврокомиссия выделила средства на боеприпасы

Ожидается, что при поддержке ASAP к концу 2025 года Европа достигнет годового объема производства снарядов в 2 миллиона единиц.

Отмечается, что Еврокомиссия в рекордно короткие сроки завершила отметку в рамках положения ASAP и отобрала 31 проект, призванный помочь европейской промышленности увеличить производство и готовность боеприпасов.

Отобранные проекты охватывают пять отраслей: взрывчатые вещества, прах, снаряды, ракеты, а также сертификация испытаний и восстановление.

Финансирование проектов составит 513 миллионов евро из бюджетов ЕС и Норвегии.

Это финансирование позволит привлечь дополнительные инвестиции от промышленности за счет софинансирования, в результате чего общий объем инвестиций в цепочку поставок составит около 1,4 млрд евро, говорится в сообщении.

Ожидается, что соглашения о предоставлении грантов с отобранными заявителями будут подписаны в мае 2024 года.

Что известно о чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции в середине февраля президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна обнаружила 800 000 снарядов, готовых к закупке за пределами Европейского Союза.

Пока мы нашли полмиллиона 155-мм снарядов и 300 000 122-мм снарядов, которые мы можем отправить (в Украину) за несколько недель, если у нас будут необходимые средства.

Инициатива обойдется в 1,5 миллиарда долларов.

Около пятнадцати стран уже поддерживают "чешский план": Бельгия и Нидерланды пообещали выделить 200 и 100 миллионов евро соответственно. К инициативе публично присоединились Франция, Латвия, Германия, Канада, Норвегия.

7 марта Павел заявил, что Чехия собрала необходимые средства для покупки 800 тысяч снарядов для Украины.

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