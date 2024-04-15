Еврокомиссия поддержала план реформ Украины на 50 млрд евро

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС одобрить план Украины по реформам. Это позволит предоставить Украине помощь из пакета в 50 млрд евро.

Украинский план реформ одобрен Еврокомиссией

Европейская Комиссия приняла Украинский план, являющийся основой для реализации Украинского фонда в объеме 50 млрд евро в бюджете ЕС на 2024-2027 годы. Такое решение открывает возможность осуществления регулярных платежей, которые имеют критически важное значение для бюджетной поддержки Украины.

Об этом в своем Twitter написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Ukraine's reform & investment strategy offers a solid basis for a more modern, prosperous Ukraine, on its EU path.



The @EU_Commission's endorsement of the Ukraine Plan today is a big step forward.



It paves the way for regular payments under the €50 billion Ukraine Facility. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2024

Стратегия реформ и инвестиций в Украине предлагает прочную основу для более современной, преуспевающей Украины на ее пути в ЕС. Урсула фон дер Ляен Глава Еврокомиссии

Именно поэтому, по ее словам, сегодняшнее одобрение Еврокомиссией "Украинского плана" является большим шагом вперед.

Оно открывает путь к регулярным выплатам в рамках Фонда для Украины в размере 50 млрд евро.

Ukraine Facility: что известно

1 февраля этого года лидеры стран Евросоюза во время специального саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро к 2027 году. Средства должны быть переданы в рамках программы Ukraine Facility.

Также согласно программе Украина должна выполнять отдельные условия для того, чтобы получать финансовую помощь от ЕС. Если этого не будет, выплату средств приостановят.

Уже 28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу. Это означало, что она вступила в силу, и в нашей стране могли предоставить первые средства.

20 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия выплатила Украине первый транш в размере 4,5 млрд евро.