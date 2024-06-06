50 млрд евро для Украины. Совет ратифицировал соглашение с ЕС

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Евросоюзом о специальных механизмах реализации финансирования согласно инструменту Ukraine Facility.
Главные тезисы
- Соглашение между Украиной и Евросоюзом о специальных механизмах реализации финансирования через Ukraine Facility ратифицировано верховной Радой.
- Помощь в размере 50 млрд евро будет выделена на четыре года. Украина сможет получать средства за соблюдение условий, включая демократические принципы и уважение прав человека.
- В соглашении предусмотрена реализация структурных реформ, включая подходы к государственному управлению, борьбе с коррупцией и экономическим реформам.
- Ожидается, что Украина получит 16 млрд евро в 2024 году, 12,5 млрд в 2025, 7,25 млрд в 2026 и 2,5 млрд в 2027.
- Лидеры ЕС будут регулярно проводить дебаты по программе помощи, с возможностью пересмотра финансовой рамки через два года.
Совет ратифицировал соглашение с ЕС для получения Украиной 50 млрд евро
В частности, за ратификацию выступили 320 нардепов — это был последний необходимый шаг для того, чтобы соглашение вступило в силу.
Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев пояснил, что соглашение регулирует:
вопросы функционирования института Национального координатора
внутренней системы управления и контроля в Украине
сотрудничества с европейскими контрольными органами
создание Аудиторского совета
мониторинг реализации Ukraine Facility со стороны учреждений, офисов, агентств и органов ЕС, а также требования по сбору, прозрачности и публичности данных.
В плане включили структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов. Среди них европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в разных сферах.
По ориентировочному плану выплат в 2024 году Украина получит 16 миллиардов евро, в 2025 — 12,5 миллиарда евро, в 2026 — 7,25 миллиарда евро, а в 2027 — 2,5 миллиарда евро.
50 млрд евро для Украины
Лидеры ЕС 1 февраля договорились выделить Украине макрофинансовую помощь в 50 миллиардов евро. Программа рассчитана на четыре года.
Украина сможет получать средства за соблюдение ряда предпосылок: продление демократических механизмов, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, гарантирование уважения прав человека, в частности меньшинств.
Также в выводах говорится, что лидеры ЕС будут ежегодно проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.
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