50 млрд евро для Украины. Совет ратифицировал соглашение с ЕС
Категория
Украина
Дата публикации

50 млрд евро для Украины. Совет ратифицировал соглашение с ЕС

ес
Читати українською
Источник:  Ярослав Железняк

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Евросоюзом о специальных механизмах реализации финансирования согласно инструменту Ukraine Facility.

Главные тезисы

  • Соглашение между Украиной и Евросоюзом о специальных механизмах реализации финансирования через Ukraine Facility ратифицировано верховной Радой.
  • Помощь в размере 50 млрд евро будет выделена на четыре года. Украина сможет получать средства за соблюдение условий, включая демократические принципы и уважение прав человека.
  • В соглашении предусмотрена реализация структурных реформ, включая подходы к государственному управлению, борьбе с коррупцией и экономическим реформам.
  • Ожидается, что Украина получит 16 млрд евро в 2024 году, 12,5 млрд в 2025, 7,25 млрд в 2026 и 2,5 млрд в 2027.
  • Лидеры ЕС будут регулярно проводить дебаты по программе помощи, с возможностью пересмотра финансовой рамки через два года.

Совет ратифицировал соглашение с ЕС для получения Украиной 50 млрд евро

В частности, за ратификацию выступили 320 нардепов — это был последний необходимый шаг для того, чтобы соглашение вступило в силу.

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев пояснил, что соглашение регулирует:

  • вопросы функционирования института Национального координатора

  • внутренней системы управления и контроля в Украине

  • сотрудничества с европейскими контрольными органами

  • создание Аудиторского совета

  • мониторинг реализации Ukraine Facility со стороны учреждений, офисов, агентств и органов ЕС, а также требования по сбору, прозрачности и публичности данных.

В плане включили структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов. Среди них европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в разных сферах.

По ориентировочному плану выплат в 2024 году Украина получит 16 миллиардов евро, в 2025 — 12,5 миллиарда евро, в 2026 — 7,25 миллиарда евро, а в 2027 — 2,5 миллиарда евро.

50 млрд евро для Украины

Лидеры ЕС 1 февраля договорились выделить Украине макрофинансовую помощь в 50 миллиардов евро. Программа рассчитана на четыре года.

Украина сможет получать средства за соблюдение ряда предпосылок: продление демократических механизмов, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, гарантирование уважения прав человека, в частности меньшинств.

Также в выводах говорится, что лидеры ЕС будут ежегодно проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Еврокомиссия поддержала план реформ Украины на 50 млрд евро
Флаги Украины и ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС окончательно одобрил план помощи Украине на сумму 50 млрд евро
Денис Шмыгаль
Помощь Украине
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС хочет ускорить начало переговоров по вступлению Украины
Флаги Украины и ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?