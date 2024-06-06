50 млрд евро для Украины. Совет ратифицировал соглашение с ЕС

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Евросоюзом о специальных механизмах реализации финансирования согласно инструменту Ukraine Facility.

Совет ратифицировал соглашение с ЕС для получения Украиной 50 млрд евро

В частности, за ратификацию выступили 320 нардепов — это был последний необходимый шаг для того, чтобы соглашение вступило в силу.

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев пояснил, что соглашение регулирует:

вопросы функционирования института Национального координатора

внутренней системы управления и контроля в Украине

сотрудничества с европейскими контрольными органами

создание Аудиторского совета

мониторинг реализации Ukraine Facility со стороны учреждений, офисов, агентств и органов ЕС, а также требования по сбору, прозрачности и публичности данных.

В плане включили структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов. Среди них европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в разных сферах.

По ориентировочному плану выплат в 2024 году Украина получит 16 миллиардов евро, в 2025 — 12,5 миллиарда евро, в 2026 — 7,25 миллиарда евро, а в 2027 — 2,5 миллиарда евро.

50 млрд евро для Украины

Лидеры ЕС 1 февраля договорились выделить Украине макрофинансовую помощь в 50 миллиардов евро. Программа рассчитана на четыре года.

Украина сможет получать средства за соблюдение ряда предпосылок: продление демократических механизмов, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, гарантирование уважения прав человека, в частности меньшинств.

Также в выводах говорится, что лидеры ЕС будут ежегодно проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.