50 млрд євро для України. В ЄС несподівано заявили про помилковість свого рішення

Схвалена Євросоюзом допомога Україні в розмірі 50 мільярдів євро є недостатньою. З такою заявою очільник бюджетного комітету Європарламенту Йоган ван Овертвельдт.

Україні може не вистачити 50 мільярдів євро від ЄС

На переконання європарламентаря, офіційному Києву потрібна набагато більше допомога, аби стримати російську агресію та зберегти стабільний рівень життя українських громадян.

Йоган ван Овертвельдт вважає, що фінансова допомога для України мала б сягнути щонайменше 72 млрд доларів, а не 50.

За консервативними оцінками, невійськові потреби України становлять 3 мільярди євро на місяць. Це означає, що на річній основі потреба становить 36 мільярдів євро.

Однак, що важливо розуміти, передбачені в Ukraine Facility 50 мільярдів євро мають намір розподілити аж на 4 роки, з 2024 до 2027 року.

А це означає, що в середньому Україні буде доступно 12,5 мільярда євро на рік, що втричі менше необхідної суми.

США не зможуть покрити дефіцит коштів з боку ЄС

Глава бюджетного комітету Європарламенту звертає увагу на те, що угода між офіційними Вашингтоном та Брюсселем полягає в тому, що кожна сторона братиме на себе половину потреб України, тобто по 18 мільярдів євро від Євросоюзу та Штатів відповідно.

Отже, щорічно Ukraine Facility буде невистачати щонайменше 5,5 мільярда євро на те, що обіцяв ЄС. Отже, за весь період 2024-27 років дефіцит становитиме 22 мільярди євро. Йоган ван Овертвельдт Глава бюджетного комітету Європарламенту

Що важливо розуміти, Ukraine Facility — це пакет фінансової допомоги, який Європейський Союз схвалив Україні у 2024 році.

Загальна сума допомоги становить 50 мільярдів євро, і вона буде виділена протягом 4 років, з 2024 по 2027 роки.