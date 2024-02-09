50 млрд евро для Украины. В ЕС неожиданно заявили об ошибочности своего решения

Одобренная Евросоюзом помощь Украине в размере 50 миллиардов евро недостаточна. С таким заявлением руководитель бюджетного комитета Европарламента Иоганн ван Овертвельдт.
Украине может не хватить 50 миллиардов евро от ЕС
По убеждению европарламентария, официальному Киеву нужна гораздо большая сумма, чтобы сдержать российскую агрессию и сохранить стабильный уровень жизни украинских граждан.
Иоганн ван Овертвельдт считает, что финансовая помощь для Украины должна составить не менее 72 млрд долларов, а не 50.
По консервативным оценкам, невоенные потребности Украины составляют 3 миллиарда евро в месяц. Это означает, что на годовой основе потребность составляет 36 млрд евро.
Однако, что важно понимать, предусмотренные в Ukraine Facility 50 миллиардов евро намерены распределить на 4 года, с 2024 по 2027 год.
А это значит, что в среднем Украине будет доступно 12,5 миллиарда евро в год, что в три раза меньше необходимой суммы.
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Глава бюджетного комитета Европарламента обращает внимание на то, что соглашение между официальными Вашингтоном и Брюсселем предполагает, что каждая сторона будет брать на себя половину потребностей Украины, то есть по 18 миллиардов евро от Евросоюза и Штатов соответственно.
Что важно понимать, Ukraine Facility — пакет финансовой помощи, который Европейский Союз одобрил Украине в 2024 году.
Общая сумма помощи составляет 50 миллиардов евро, и она будет выделена в течение 4 лет с 2024 по 2027 годы.
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