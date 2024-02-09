50 млрд евро для Украины. В ЕС неожиданно заявили об ошибочности своего решения

Украине может не хватить 50 миллиардов евро от ЕС

По убеждению европарламентария, официальному Киеву нужна гораздо большая сумма, чтобы сдержать российскую агрессию и сохранить стабильный уровень жизни украинских граждан.

Иоганн ван Овертвельдт считает, что финансовая помощь для Украины должна составить не менее 72 млрд долларов, а не 50.

По консервативным оценкам, невоенные потребности Украины составляют 3 миллиарда евро в месяц. Это означает, что на годовой основе потребность составляет 36 млрд евро.

Однако, что важно понимать, предусмотренные в Ukraine Facility 50 миллиардов евро намерены распределить на 4 года, с 2024 по 2027 год.

А это значит, что в среднем Украине будет доступно 12,5 миллиарда евро в год, что в три раза меньше необходимой суммы.

США не смогут покрыть дефицит средств со стороны ЕС

Глава бюджетного комитета Европарламента обращает внимание на то, что соглашение между официальными Вашингтоном и Брюсселем предполагает, что каждая сторона будет брать на себя половину потребностей Украины, то есть по 18 миллиардов евро от Евросоюза и Штатов соответственно.

Следовательно, ежегодно Ukraine Facility будет не хватать минимум 5,5 миллиарда евро на то, что обещал ЕС. Следовательно, за весь период 2024-27 годов дефицит составит 22 миллиарда евро. Иоганн ван Овертвельдт Глава бюджетного комитета Европарламента

Что важно понимать, Ukraine Facility — пакет финансовой помощи, который Европейский Союз одобрил Украине в 2024 году.

Общая сумма помощи составляет 50 миллиардов евро, и она будет выделена в течение 4 лет с 2024 по 2027 годы.