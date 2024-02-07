Евросоюз начал юридический процесс против Венгрии. Что происходит

7 февраля официальный Брюссель начал юридическую процедуру против Венгрии из-за ее так называемого скандального закона "о защите суверенитета".

Конфликт между ЕС и Венгрией продолжает обостряться

Что важно понимать, венгерский закон "о защите суверенитета" направлен на запугивание независимых СМИ и общественных организаций.

Власти Евросоюза неоднократно предупреждали команду Виктора Орбана о том, что будут вынуждены прибегнуть к жестким действиям против Будапешта, если этот документ не отзовут.

Однако власти страны продолжают игнорировать призывы и требования ЕС.

Именно поэтому 7 февраля Европейская комиссия решила официально отправить письмо Венгрии с последним предупреждением.

Это первый шаг, который может привести к потенциальному судебному иску.

Руководство ЕК обращает внимание команды Орбана на то, что скандальный закон нарушает ряд фундаментальных ценностей ЕС, включая демократию, право на справедливое судебное разбирательство, а также правила защиты данных и внутреннего рынка.

К слову, официальный Вашингтон также озабочен решением Будапешта принять новый закон, предусматривающий создание так называемого "управления по защите суверенитета".

Что происходит в Венгрии

Как уже упоминалось ранее, несколько дней назад в Венгрии начало работу новое Агентство по защите суверенитета, которое возглавил экс-руководитель провластных медиа.

На этом фоне венгерский форинт просел на 0,6% по отношению к евро – до самого слабого уровня за последнюю неделю.