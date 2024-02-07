Євросоюз розпочав юридичний процес проти Угорщини. Що відбувається

7 лютого офіційний Брюссель розпочав юридичну процедуру проти Угорщини через її так званий скандальний закон "про захист суверенітету".

Конфлікт між ЄС та Угорщиною продовжує загострюватися

Що важливо розуміти, угорський закон "про захист суверенітету" спрямований на залякування незалежних ЗМІ та громадських організацій.

Влада Євросоюзу неодноразово попереджала команду Віктора Орбана, що буде змушена вдатися до жорстких дій проти Будапешту, якщо цей документ не відкличуть.

Однак влада країни продовжує ігнорувати заклики та вимоги ЄС.

Саме тому 7 лютого Європейська комісія вирішила офіційно надіслати листа Угорщині з останнім попередженням.

Це є першим кроком, який може призвести до потенційного судового позову.

Керівництво ЄК звертає увагу команди Орбана на те, що скандальний закон порушує низку фундаментальних цінностей ЄС, включаючи демократію, право на справедливий судовий розгляд, а також правила захисту даних і внутрішнього ринку.

До слова, офіційний Вашингтон також стурбований рішенням Будапешта ухвалити новий закон, який передбачає створення так званого "управління із захисту суверенітету".

Що відбувається в Угорщині

Як уже згадувалося раніше, декілька днів тому в Угорщині розпочало роботу нове Агентство із захисту суверенітету, яке очолив екскерівник провладних медіа.

На цьому тлі угорський форинт просів на 0,6% щодо євро — до найслабшого рівня за останній тиждень.